СМИ: В Париже госпитализировали футболиста Пеле

Пеле: Я уже два года фанат Мбаппе. Он такой же красавец, как я

По его сведениям, Пеле был доставлен в больницу с судорогами и высокой температурой после встречи с французским футболистом Килианом Мбаппе. В настоящее время 78-летний бразилец находится в больнице в качестве меры предосторожности.