СМИ: В Париже госпитализировали футболиста Пеле

По его сведениям, Пеле был доставлен в больницу с судорогами и высокой температурой после встречи с французским футболистом Килианом Мбаппе. В настоящее время 78-летний бразилец находится в больнице в качестве меры предосторожности.
Пеле — единственный трехкратный чемпион мира по футболу в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Наравне с Диего Марадоной, лучший футболист XX века по версии ФИФА. Выступал за клубы «Сантос» (Бразилия; 1956−1974) и «Нью-Йорк Космос» (США; 1975−1977). Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов в 1956—1977 годах.