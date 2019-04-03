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17:31 (мск), источник: ТАСС

СМИ: В Париже госпитализировали футболиста Пеле

ТАСС, 3 апреля. Бразильский футболист Пеле (полное имя Эдсон Арантис ду Насименту) был госпитализирован во вторник вечером во французской столице. Как сообщило в среду радио RMC Sport, угрозы жизни футболиста нет.

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По его сведениям, Пеле был доставлен в больницу с судорогами и высокой температурой после встречи с французским футболистом Килианом Мбаппе. В настоящее время 78-летний бразилец находится в больнице в качестве меры предосторожности.

Пеле — единственный трехкратный чемпион мира по футболу в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Наравне с Диего Марадоной, лучший футболист XX века по версии ФИФА. Выступал за клубы «Сантос» (Бразилия; 1956−1974) и «Нью-Йорк Космос» (США; 1975−1977). Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов в 1956—1977 годах.

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