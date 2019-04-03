Роналдо выразил готовность вернуться в футбол и стать пенальтистом «Вальядолида»
Двукратный чемпион мира, двукратный обладатель «Золотого мяча», нынешний президент «Вальядолдида» Роналдо в шутку заявил о готовности возобновить карьеру игрока.
Двукратный чемпион мира, двукратный обладатель «Золотого мяча», нынешний президент «Вальядолдида» Роналдо в шутку заявил о готовности возобновить карьеру игрока.
«В этом сезоне в ворота наших соперников было назначено пять пенальти. Мы все не реализовали. Все. Я сам готов выйти на поле, чтобы лично исполнять одиннадцатиметровые удары. Но, конечно же, пенальти — ужасная штука. Это очень большая ответственность», — приводит слова Роналдо The Sun.
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Роналдо стал президентом «Вальядолида» с прошлого года. После 29 сыгранных туров команда бразильца занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе