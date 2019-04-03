Абрамович впервые за почти 10 лет не выкупил ложу на стадионе «Челси»

По информации источника, решение Абрамовича не выкупать ложу на стадионе говорит о намерении российского бизнесмена продать «Челси», который он приобрёл в 2003 году. Отмечается, что ранее Абрамович тратил от £ 1 млн до £ 3 млн ежегодно на корпоративное гостеприимство, начиная с 2011 года.
Напомним, ранее у Абрамовича возникли проблемы с продлением британской визы, из-за чего было решено приостановить проект нового стадиона «Челси». Также недавно УЕФА запретил лондонскому клубу регистрировать новых футболистов в два ближайших трансферных окна из-за нарушения правил при переходе молодых игроков.