Абрамович впервые за почти 10 лет не выкупил ложу на стадионе «Челси»

По информации источника, решение Абрамовича не выкупать ложу на стадионе говорит о намерении российского бизнесмена продать «Челси», который он приобрёл в 2003 году. Отмечается, что ранее Абрамович тратил от £ 1 млн до £ 3 млн ежегодно на корпоративное гостеприимство, начиная с 2011 года.