В Мексике открыто дело против Марадоны за поддержку Мадуро
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Мексики (FMF) открыл дело против наставника клуба «Дорадос де Синалоа» Диего Марадоны, сообщает официальный сайт организации.
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Мексики (FMF) открыл дело против наставника клуба «Дорадос де Синалоа» Диего Марадоны, сообщает официальный сайт организации.
FMF обвинила аргентинского специалиста в нарушении этического кодекса. Марадона выразил публичную поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и неуважительно высказался относительно руководства США.
Инцидент произошел 31 марта, когда команда Марадоны обыграла на выезде «Тампико Мадеро» со счетом 3:2.
В Венесуэле с 21 января проходят массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро.