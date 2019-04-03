Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург3
Крылья Советов1
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Урал1
Арсенал Т0
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив
Ростов
Футбол. Зарубежный
20:00
Монпелье
Генгам
Футбол. Зарубежный
20:00
Страсбур
Реймс
Футбол. Зарубежный
20:00
Эмполи
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Леванте
Футбол. Зарубежный
21:30
Эйбар
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
21:30
Уэска
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:45
Челси
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
21:45
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
21:45
Манчестер Сити
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
22:00
Рома
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:00
Дженоа
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
СПАЛ
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Фрозиноне
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Торино
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:30
Валенсия
Реал
Все события
Фоторепортажи
12Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях
18ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии
18:13 (мск), источник: Газета.Ру

В Мексике открыто дело против Марадоны за поддержку Мадуро

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Мексики (FMF) открыл дело против наставника клуба «Дорадос де Синалоа» Диего Марадоны, сообщает официальный сайт организации.

Наверх

FMF обвинила аргентинского специалиста в нарушении этического кодекса. Марадона выразил публичную поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и неуважительно высказался относительно руководства США.

Читайте также
Николасу Мадуро установили срок до 6 апреля

Инцидент произошел 31 марта, когда команда Марадоны обыграла на выезде «Тампико Мадеро» со счетом 3:2.

По информации CNN, на пресс-конференции после игры аргентинский специалист рассказал о планах посвятить победу Мадуро и всем «страдающим» в Венесуэле.

В Венесуэле с 21 января проходят массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В России отменили бумажный СНИЛС
Минфин предложил ввести новые налоги
Малкин, Панарин, Бобровский: кто попадет в плей-офф, а кто нет?
Абрамович впервые за 8 лет не выкупил ложу на стадионе «Челси»
Кокорин растолстел: репортаж с заседания суда над футболистами
Бразилец Роналдо выразил готовность вернуться в футбол
Экс-игрок «Локомотива» объявил о завершении карьеры игрока
Ефимовой — 27! Лучшие кадры самой красивой пловчихи мира (фото)
Макгрегор поблагодарил UFC за дисквалификацию россиянина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь