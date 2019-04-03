В Мексике открыто дело против Марадоны за поддержку Мадуро

Инцидент произошел 31 марта, когда команда Марадоны обыграла на выезде «Тампико Мадеро» со счетом 3:2.

По информации CNN, на пресс-конференции после игры аргентинский специалист рассказал о планах посвятить победу Мадуро и всем «страдающим» в Венесуэле.