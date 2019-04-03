«Астана» обыграла «Атырау» и вернула себе лидерство в КПЛ
«Астана» обыграла «Атырау» в перенесенном матче 28-го тура футбольной
«Астана» обыграла «Атырау» в перенесенном матче 28-го тура футбольной
Встреча прошла сегодня, 3 апреля, в
Уже после к перерыву столичный клуб вел с комфортным преимуществом. На 17-й минуте счет открыл Жуниор Кабананга, а на 40-й закрепил успех новичок команды Дорин Ротариу. Во втором тайме на 49-й минуте еще один гол в ворота «Атырау» забил Абзал Бейсебеков. За гостей же гол престижа оформил Ринат Джуматов на 85-й минуте.
Таким образом, в четырех матчах идущая без поражений «Астана» набрала 12 очков и вернула себе первое место в турнирной таблице КПЛ. Правда, у столичного клуба теперь на игру больше, чем у прямых конкурентов — костанайского «Тобола» и алматинского «Кайрата».