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19:56 (мск), источник: Vesti.kz

Григорчук прокомментировал победу «Астаны», похвалил оборону и высказался по поводу проблем с трансферами

Главный тренер ФК «Астана» Роман Григорчук, комментируя победу над «Атырау» в перенесенном матче 28-го тура, отметил, что доволен обороной своей команды, но ей нужно играть еще лучше, сообщается на сайте клуба.

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Источник: fcastana.kz

Напомним, матч прошел сегодня в Нур-Султане и завершился со счетом 3:1.

— Сегодня Абзал Бейсебеков забил гол, действуя на позиции атакующего футболиста. Абзал вспомнил начало карьеры, когда играл на позиции нападающего?

— В свое время Абзал играл и чистого нападающего, и мы знаем, что он обладает для этого необходимыми качествами, и вполне может сыграть и на этой позиции тоже.

— Дорин Ротариу забивает второй матч подряд, значит ли это, что румын полностью освоился в команде?

— У него не было особых проблем в плане интеграции в команду, тактическую схему. Он отличный футболист, у него хороший футбольный интеллект, возможно поэтому он так легко и вливается. Конечно, сами взаимодействия с другими партнерами будут еще лучше.

— С чем связана замена в перерыве Романа Муртазаева?

— Еще до игры я сказал Абзалу, чтобы он готовился, поэтому мы рассматривали этот вариант. Я видел его работу на тренировках, знал, что он может сыграть хорошо, при этом у меня абсолютно нет претензий к Роману Муртазаеву, потому что он старался, играл, забил классный гол, правда отмененный из-за вне игры.

— Команда третий матч дома пропускает, с чем это связано?

— Любой гол в свои ворота — это одна ошибка, либо совокупность ошибок. Всегда пропускать неприятно, поэтому мы должны играть еще лучше, хотя, честно вам признаюсь, я доволен действиями в обороне, но знаю, что у нас есть потенциал действовать еще сильнее.

— «Атырау» по-настоящему серьезную угрозу создал лишь на 83-й минуте. Ожидали ли вы столь легкой победой над этим соперником?

— Я не хочу говорить о легких играх, за любой победой стоит большая работа, правильность действий на поле. Поэтому я бы говорил о нашей работе, а не о сопернике, которого я считаю очень квалифицированной командой, которая в этом сезоне наберет много очков и дадут бой многим. Сегодня сложилось все удачно для нас, мы этому рады, но я знаю тренера «Атырау» и уверен, что команда под его руководством будет серьезным соперником для многих.

— Ждать ли все-таки новых игроков зимой в команде?

— До закрытия окна остается пару часов, поэтому уже не ждем. Мы хотим взять игрока, который готов нам помогать, поэтому ждать футболистов без контрактов, наверное, не стоит.

К сожалению, у нас не получилось сейчас укрепить команду, мы знаем, что это нам нужно. И то, что мы не взяли новых игроков сейчас, усложняем себе работу на лето. Из-за разности окон в чемпионатах, летом футболисты приходят после отпусков, они не совсем готовы, поэтому лучше это было бы сейчас, но кровь из носу надо это сделать летом. Я, конечно, верю в тех футболистов, которые у нас есть, и уверен, что к лету мы будем еще сильнее, но тем не менее мы должны усилить одну-две позиции, которые позволят нам решать высокие задачи, которые стоят перед нами.

— Когда ждать восстановления Юрия Логвиненко?

— Я вижу, что реабилитация идет хорошо. 14 апреля — у него 21 день со дня травмы, это тот срок, когда подобные травмы заживают. Мы ждем быстрейшего восстановления Юры, он очень важный для нас игрок, как и любой другой футболист нашей команды.

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