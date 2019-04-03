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20:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» рассчитывает летом получить с трансферов € 300 млн

Ближайшим летом «Барселона» планирует хорошо заработать на исходящих трансферах, сообщает ESPN.

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Источник: Reuters

По информации источника, помимо игроков, на которых не рассчитывает тренерский штаб, каталонский клуб намерен продать одного из трёх игроков основной обоймы — Самуэля Юмтити, Ивана Ракитича или Филлипе Коутиньо. Всего с продажи футболистов на «Камп Ноу» планируют заработать до € 300 млн. Вырученные средства пойдут на покупку новых игроков. Предположительно это могут быть Матейс де Лигт («Аякс») и Лука Йович («Айнтрахт»).

Рыночная трансферная стоимость Юмтити составляет € 70 млн, Ракитича — € 50 млн, Коутиньо — € 100 млн. Контракт первого с клубом рассчитан до лета 2023 года, второго — до лета 2021 года, третьего — до лета 2023 года.

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