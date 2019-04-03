«Барселона» рассчитывает летом получить с трансферов € 300 млн

По информации источника, помимо игроков, на которых не рассчитывает тренерский штаб, каталонский клуб намерен продать одного из трёх игроков основной обоймы — Самуэля Юмтити, Ивана Ракитича или Филлипе Коутиньо. Всего с продажи футболистов на «Камп Ноу» планируют заработать до € 300 млн. Вырученные средства пойдут на покупку новых игроков. Предположительно это могут быть Матейс де Лигт («Аякс») и Лука Йович («Айнтрахт»).