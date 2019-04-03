Тренер «Атырау» Кумыков: Проиграли по делу, «Астана» на данный момент сильнее нас

Источник: fcastana.kz

Напомним, матч прошел сегодня в Нур-Султане и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

— Мы проиграли по делу, «Астана» на данный момент сильнее нас по подбору игроков, плюс у нас возникли кадровые проблемы. Мы месяц тренировались на искусственном поле, а в Таразе сыграли на натуральном, в связи с этим у нас выпало несколько человек.

— «Атырау» 4 года не может взять очки в матчах с «Астаной». Это такая разница в классе?

— «Астана» играет в Лиге Чемпионов, они обыгрывают дома Ренн и не только. Конечно, с ними сложно играть. Я не могу отвечать за все годы, но пока я работаю в клубе, нам тяжело с ними бороться из-за разницы в уровне, поэтому и результат такой. Мы старались, играли, но нужно время, инфраструктура, чтобы на равных играть с такими клубами, как «Астана». Их состав покинуло несколько футболистов, но они взяли игроков, которые способны их заменить, поэтому «Астана», возможно, даже сильнее стала, чем в прошлом году.

— Сильно ли влияет на команду то, что домашние матчи команда проводит за пределами родного города?