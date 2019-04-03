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21:04 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Атырау» Кумыков: Проиграли по делу, «Астана» на данный момент сильнее нас

Главный тренер ФК «Атырау» Виктор Кумыков назвал причину поражения от «Астаны», сообщается на сайте столичного клуба. Он отметил, что соперник сильнее по подбору игроков.

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Источник: fcastana.kz

Напомним, матч прошел сегодня в Нур-Султане и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

— Мы проиграли по делу, «Астана» на данный момент сильнее нас по подбору игроков, плюс у нас возникли кадровые проблемы. Мы месяц тренировались на искусственном поле, а в Таразе сыграли на натуральном, в связи с этим у нас выпало несколько человек.

— «Атырау» 4 года не может взять очки в матчах с «Астаной». Это такая разница в классе?

— «Астана» играет в Лиге Чемпионов, они обыгрывают дома Ренн и не только. Конечно, с ними сложно играть. Я не могу отвечать за все годы, но пока я работаю в клубе, нам тяжело с ними бороться из-за разницы в уровне, поэтому и результат такой. Мы старались, играли, но нужно время, инфраструктура, чтобы на равных играть с такими клубами, как «Астана». Их состав покинуло несколько футболистов, но они взяли игроков, которые способны их заменить, поэтому «Астана», возможно, даже сильнее стала, чем в прошлом году.

— Сильно ли влияет на команду то, что домашние матчи команда проводит за пределами родного города?

— Есть такая поговорка — дома и стены помогают! Это не я придумал, дома болельщики, а мы получается так, что на выезде играем, болеют против нас, домашний матч — опять болельщики приходят наших соперников, потому что из Атырау очень сложно добраться сюда. Поэтому, конечно, это психологически тяжело и мы надеемся, что как можно быстрее мы вернемся дома, и там мы бы взяли намного больше очков.

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