Дулуб — об увольнении из БАТЭ: Возможно, еще не пришло время рассказывать всю правду
Бывший главный тренер БАТЭ Олег Дулуб вспомнил момент, когда получил приглашение возглавить команду, а также рассказал о моменте с увольнением.
Бывший главный тренер БАТЭ Олег Дулуб вспомнил момент, когда получил приглашение возглавить команду, а также рассказал о моменте с увольнением.
— Стало ли для вас неожиданностью приглашение от БАТЭ?
— Абсолютной неожиданностью — как снег на голову. Поступил звонок от президента клуба: «Мы готовы рассмотреть вашу кандидатуру на пост тренера БАТЭ». Очень быстро все решилось.
— В Украине вы работали с командами, которые боролись за выживание, а тут сразу клуб с максимальными задачами. Как это на вас повлияло?
— Никак не повлияло. Чисто для себя понял одну вещь: работать с командами, которые претендуют на вылет, психологически сложнее. Там цена ошибки в каждом матче — очень велика. А в БАТЭ ты понимаешь, что можешь
— Насколько сложно было перестроиться?
— Сила украинского чемпионата выше, чем белорусского. Уровень игроков — тоже. Это даже матчи национальных сборных демонстрируют. В прошлом году украинцы пробились в группу А в Лиге наций. Сейчас — ничья с Португалией на выезде и победа над достаточно крепким Люксембургом.
— О втором шансе в БАТЭ не было и речи?
— Увольнение также стало для меня снегом на голову… Возможно, еще не пришло время рассказывать всю правду. Некоторые вещи, которые происходили в клубе, мне, как профессиональному тренеру, непонятные до сих пор. Абсолютно непонятное там творилось.
Возможно, это просто внутренняя кухня команды. Мы хотели перестроить академию, сделать другую команду. И даже больше скажу: за несколько дней до моего увольнения мы, по требованию руководства, провели углубленный медосмотр. Врач мне сказал, что таких показателей не было никогда. Когда я попросил результаты за прошлый сезон, ответили, что их нет. Уже тогда я понял —
— Мучительно пережили это увольнение?
— У каждого человека — своя судьба. Возможно, она меня испытывает на прочность (улыбается). Конечно, сначала было трудно: когда ты не понимаешь, что произошло, почему, за что. Мог только догадываться. Та информация, которую собрал со временем, подтвердила мои догадки. Не все так гладко было с БАТЭ именно в истории с нами. Возможно, мы были чужими тренерами для этой структуры, — сказал Дулуб в интервью «Футбол 24».