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21:33 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Дулуб — об увольнении из БАТЭ: Возможно, еще не пришло время рассказывать всю правду

Бывший главный тренер БАТЭ Олег Дулуб вспомнил момент, когда получил приглашение возглавить команду, а также рассказал о моменте с увольнением.

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— Стало ли для вас неожиданностью приглашение от БАТЭ?

— Абсолютной неожиданностью — как снег на голову. Поступил звонок от президента клуба: «Мы готовы рассмотреть вашу кандидатуру на пост тренера БАТЭ». Очень быстро все решилось.

— В Украине вы работали с командами, которые боролись за выживание, а тут сразу клуб с максимальными задачами. Как это на вас повлияло?

— Никак не повлияло. Чисто для себя понял одну вещь: работать с командами, которые претендуют на вылет, психологически сложнее. Там цена ошибки в каждом матче — очень велика. А в БАТЭ ты понимаешь, что можешь какой-то матч даже проиграть. Поскольку разрыв был очень большим, мы могли позволить себе различные эксперименты. В том сезоне БАТЭ невозможно было остановить. В чемпионате мы превосходили всех по уровню игры.

— Насколько сложно было перестроиться?

— Сила украинского чемпионата выше, чем белорусского. Уровень игроков — тоже. Это даже матчи национальных сборных демонстрируют. В прошлом году украинцы пробились в группу А в Лиге наций. Сейчас — ничья с Португалией на выезде и победа над достаточно крепким Люксембургом.

— О втором шансе в БАТЭ не было и речи?

— Увольнение также стало для меня снегом на голову… Возможно, еще не пришло время рассказывать всю правду. Некоторые вещи, которые происходили в клубе, мне, как профессиональному тренеру, непонятные до сих пор. Абсолютно непонятное там творилось.

Возможно, это просто внутренняя кухня команды. Мы хотели перестроить академию, сделать другую команду. И даже больше скажу: за несколько дней до моего увольнения мы, по требованию руководства, провели углубленный медосмотр. Врач мне сказал, что таких показателей не было никогда. Когда я попросил результаты за прошлый сезон, ответили, что их нет. Уже тогда я понял — что-то не так.

— Мучительно пережили это увольнение?

— У каждого человека — своя судьба. Возможно, она меня испытывает на прочность (улыбается). Конечно, сначала было трудно: когда ты не понимаешь, что произошло, почему, за что. Мог только догадываться. Та информация, которую собрал со временем, подтвердила мои догадки. Не все так гладко было с БАТЭ именно в истории с нами. Возможно, мы были чужими тренерами для этой структуры, — сказал Дулуб в интервью «Футбол 24».

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