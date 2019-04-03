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22:27 (мск), источник: БЕЛТА

Виталий Родионов покинул пост спортивного директора ФК БАТЭ

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный в прошлом белорусский форвард Виталий Родионов сегодня покинул пост спортивного директора ФК БАТЭ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе борисовской команды.

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Воспитанник витебского футбола Виталий Родионов выступал в составе БАТЭ с 2006 по 2018 год и стал лучшим бомбардиром команды за всю историю, забив 162 мяча в разных турнирах. Вместе с партнерами он 12 раз становился чемпионом Беларуси, 6 раз выигрывал Суперкубок и трижды — Кубок страны. Завершив активную карьеру в 2017 году, Виталий Родионов стал спортивным директором борисовского клуба.

Покидая этот пост, 35-летний Виталий Родионов отметил огромный вклад в его становление Анатолия Капского, который ушел из жизни в 2018 году. Он также сообщил, что сейчас хочет немного отдохнуть, а затем попробовать себя в новой сфере деятельности.

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