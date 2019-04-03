Виталий Родионов покинул пост спортивного директора ФК БАТЭ

Воспитанник витебского футбола Виталий Родионов выступал в составе БАТЭ с 2006 по 2018 год и стал лучшим бомбардиром команды за всю историю, забив 162 мяча в разных турнирах. Вместе с партнерами он 12 раз становился чемпионом Беларуси, 6 раз выигрывал Суперкубок и трижды — Кубок страны. Завершив активную карьеру в 2017 году, Виталий Родионов стал спортивным директором борисовского клуба.