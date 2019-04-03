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22:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» в меньшинстве обыграла «Хайденхайм» в Кубке Германии со счётом 5:4

В матче четвертьфинала Кубка Германии «Бавария» принимала «Хайденхайм». Встреча команд состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

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Источник: AFP 2019

На 13-й минуте матча прямую красную карточку получил защитник «Баварии» Никлас Зюле, после чего мюнхенцы остались в меньшинстве. В составе «Баварии» голами отметились Леон Горецка, Томас Мюллер, Серж Гнабри и Роберт Левандовски, который оформил дубль в этой встрече. За «Хайденхайм» забили Марк Шнаттерер и Роберт Глатцель, оформивший хет-трик.

Таким образом, мюнхенская «Бавария» вышла в полуфинал Кубка Германии, а «Хайденхайм» завершил выступление в турнире. Ранее в полуфинал Кубка страны вышли «РБ Лейпциг» и «Гамбург».

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