«Бавария» в меньшинстве обыграла «Хайденхайм» в Кубке Германии со счётом 5:4

На 13-й минуте матча прямую красную карточку получил защитник «Баварии» Никлас Зюле, после чего мюнхенцы остались в меньшинстве. В составе «Баварии» голами отметились Леон Горецка, Томас Мюллер, Серж Гнабри и Роберт Левандовски, который оформил дубль в этой встрече. За «Хайденхайм» забили Марк Шнаттерер и Роберт Глатцель, оформивший хет-трик.