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22:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» проиграл аутсайдеру Серии А в гостевом матче

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Эмполи» принимал «Наполи». Встреча команд состоялась на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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Источник: AFP 2019

На 28-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Эмполи» Диего Фариас. В концовке первого тайма, на 44-й минуте полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски сравнял счёт. Победный гол за «Эмполи» на свой счёт записал защитник Джованни Ди Лоренцо. Таким образом, «Наполи» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Италии, которая длилась на протяжении 3 матчей.

«Эмполи» набрал 28 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Наполи» (63) располагается на 2-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 81 очко в 30 матчах.

Эмполи
2:1
Первый тайм: 1:1
Наполи
Футбол, Италия, Тур 303.04.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Carlo Castellani
Главные тренеры
Аурелио АндреаццолиКарло Анчелотти
Голы
Диегу Фариас(Исмаэль Беннасер)28′
Петр Зелиньски(Аркадиуш Милик)44′
Джованни Ди Лоренцо(Исмаэль Беннасер)52′
Составы команд
1Иван Проведель
1Алекс Мерет
2Джованни Ди Лоренцо
6Мариу Руй
5Фредерик Весели
13Себастьяно Луперто
22Доменико Майетта
26Калиду Кулибали
33′
26Матиас Сильвестре
5Маркес Лоурейру Аллан
8Хамед Джуниор Траоре
50′
20Петр Зелиньски
10Исмаэль Беннасер
7Хосе Кальехон
11Франческо Капуто
99Аркадиуш Милик
47′
17Диегу Фариас
2Кевин Малькюи
76′
6Марко Паяч
60′90′
9Симоне Верди
13Лука Антонелли
11Адам Унас
57′
33Раде Крунич
41′
14Дрис Мертенс
4Маттео Бриги
34Амин Юнес
58′
8Фабиан Руис
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)14
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
8Угловые2
13Фолы6
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Довери(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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