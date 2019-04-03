«Наполи» проиграл аутсайдеру Серии А в гостевом матче
В матче 30-го тура итальянской Серии А «Эмполи» принимал «Наполи». Встреча команд состоялась на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В матче 30-го тура итальянской Серии А «Эмполи» принимал «Наполи». Встреча команд состоялась на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 28-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Эмполи» Диего Фариас. В концовке первого тайма, на 44-й минуте полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски сравнял счёт. Победный гол за «Эмполи» на свой счёт записал защитник Джованни Ди Лоренцо. Таким образом, «Наполи» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Италии, которая длилась на протяжении 3 матчей.
«Эмполи» набрал 28 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Наполи» (63) располагается на 2-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 81 очко в 30 матчах.
|Аурелио Андреаццоли
|Карло Анчелотти
|Диегу Фариас(Исмаэль Беннасер)
|28′
|Петр Зелиньски(Аркадиуш Милик)
|44′
|Джованни Ди Лоренцо(Исмаэль Беннасер)
|52′
|1
|Иван Проведель
|1
|Алекс Мерет
|2
|Джованни Ди Лоренцо
|6
|Мариу Руй
|5
|Фредерик Весели
|13
|Себастьяно Луперто
|22
|Доменико Майетта
|26
|Калиду Кулибали
33′
|26
|Матиас Сильвестре
|5
|Маркес Лоурейру Аллан
|8
|Хамед Джуниор Траоре
50′
|20
|Петр Зелиньски
|10
|Исмаэль Беннасер
|7
|Хосе Кальехон
|11
|Франческо Капуто
|99
|Аркадиуш Милик
47′
|17
|Диегу Фариас
|2
|Кевин Малькюи
76′
|6
|Марко Паяч
60′90′
|9
|Симоне Верди
|13
|Лука Антонелли
|11
|Адам Унас
57′
|33
|Раде Крунич
41′
|14
|Дрис Мертенс
|4
|Маттео Бриги
|34
|Амин Юнес
58′
|8
|Фабиан Руис
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|14
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|6
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Даниэле Довери(Италия)