«Наполи» проиграл аутсайдеру Серии А в гостевом матче

На 28-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Эмполи» Диего Фариас. В концовке первого тайма, на 44-й минуте полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски сравнял счёт. Победный гол за «Эмполи» на свой счёт записал защитник Джованни Ди Лоренцо. Таким образом, «Наполи» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Италии, которая длилась на протяжении 3 матчей.