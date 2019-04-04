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01:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Голы Де Брёйне и Зане принесли «Манчестер Сити» победу в матче с «Кардиффом»

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Кардифф Сити». Встреча команд состоялась на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

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Источник: Reuters

Уже на 6-й минуте первый гол в матче забил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Преимущество «горожан» в счёт укрепил немецкий хавбек Лерой Зане, отправивший мяч в ворота «Кардифф Сити» в конце первого тайма, на 44-й минуте.

Таким образом, «Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 8 матчей.

«Манчестер Сити» набрал 80 очков и вновь поднялся на 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, сместив на вторую строчку «Ливерпуль» (79). «Кардифф Сити» (28) располагается в зоне вылета в Чемпионшип, на 18-м месте.

Манчестер Сити
2:0
Первый тайм: 2:0
Кардифф Сити
Футбол, Англия, Тур 333.04.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Etihad Stadium (City of Manchester)
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаНил Уорнок
Голы
Кевин Де Брейне(Эмерик Ляпорт)6′
Лерой Сане(Габриэл Жезус)44′
Составы команд
31Эдерсон
1Нил Этеридж
3Данилу
2Ли Пелтиер
34′
5Джон Стоунс
3Джо Беннетт
8′
14Эмерик Ляпорт
4Шон Моррисон
17Кевин Де Брейне
5Брюно Экуэле Манга
25Фернандинью
8Джо Раллс
53′
47Фил Фоден
29Умар Ньясс
19Лерой Сане
33Джуниор Хойлетт
26Рияд Махрез
17Арон Гюннарссон
81′
33Габриэл Жезус
15Леандро Бакуна
35Александр Зинченко
19′
21Виктор Камараса
83′
2Кайл Уокер
14Бобби Рид
11Джош Мерфи
60′
19Натаниэл Мендес-Лейнг
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
27Удары (всего)4
11Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
17Угловые4
3Фолы7
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДжон Мосс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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