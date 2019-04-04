Голы Де Брёйне и Зане принесли «Манчестер Сити» победу в матче с «Кардиффом»
В матче 33-го тура английской
В матче 33-го тура английской
Уже на 6-й минуте первый гол в матче забил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Преимущество «горожан» в счёт укрепил немецкий хавбек Лерой Зане, отправивший мяч в ворота «Кардифф Сити» в конце первого тайма, на 44-й минуте.
«Манчестер Сити» набрал 80 очков и вновь поднялся на 1-е место в турнирной таблице английской
|Хосеп Гвардьола
|Нил Уорнок
|Кевин Де Брейне(Эмерик Ляпорт)
|6′
|Лерой Сане(Габриэл Жезус)
|44′
|31
|Эдерсон
|1
|Нил Этеридж
|3
|Данилу
|2
|Ли Пелтиер
34′
|5
|Джон Стоунс
|3
|Джо Беннетт
8′
|14
|Эмерик Ляпорт
|4
|Шон Моррисон
|17
|Кевин Де Брейне
|5
|Брюно Экуэле Манга
|25
|Фернандинью
|8
|Джо Раллс
53′
|47
|Фил Фоден
|29
|Умар Ньясс
|19
|Лерой Сане
|33
|Джуниор Хойлетт
|26
|Рияд Махрез
|17
|Арон Гюннарссон
81′
|33
|Габриэл Жезус
|15
|Леандро Бакуна
|35
|Александр Зинченко
19′
|21
|Виктор Камараса
83′
|2
|Кайл Уокер
|14
|Бобби Рид
|11
|Джош Мерфи
60′
|19
|Натаниэл Мендес-Лейнг
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|27
|Удары (всего)
|4
|11
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|17
|Угловые
|4
|3
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)