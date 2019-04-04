Голы Де Брёйне и Зане принесли «Манчестер Сити» победу в матче с «Кардиффом»

Уже на 6-й минуте первый гол в матче забил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Преимущество «горожан» в счёт укрепил немецкий хавбек Лерой Зане, отправивший мяч в ворота «Кардифф Сити» в конце первого тайма, на 44-й минуте.