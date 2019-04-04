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00:07 (мск), источник: ТАСС

«Тоттенхэм» победил «Кристал Пэлас» в первом официальном матче на новом стадионе

ТАСС, 3 апреля. Футбольный клуб «Тоттенхэм» одержал победу над «Кристал Пэласом» со счетом 2:0 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Англии. Данная встреча стала первой официальной на новой арене хозяев — «Тоттенхэм Хотспур».

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Источник: AP 2019

Мячи в матче забили Сон Хын Мин (56-я минута) и Кристиан Эриксен (80).

Перед стартом матча состоялась церемония открытия домашнего стадиона «Тоттенхэма». Официальные мероприятия продолжались 15 минут, трансляцию церемонии проводил один из крупнейших телеканалов Великобритании Sky Sports. Изначально на мероприятии должна была выступить известная британская певица Адель, однако ее в итоге заменила участница телешоу X-Factor Ланя Мэттьюс. Церемония завершилась красочным фейерверком.

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Стадион «Тоттенхэм Хотспур» вмещает более 62 тыс. зрителей, он был построен в 2018 году. Проект арены был анонсирован в 2008 году, однако из-за затянувшегося процесса согласования возведение стадиона началось на семь лет позже. Арена находится в непосредственной близости к старому домашнему стадиону «Тоттенхэма» — «Уайт Харт Лейн», на котором клуб играл с 1899 года. При строительстве новой арены использовались части «Уайт Харт Лейн», демонтированного ранее.

В сезоне-2017/18 «Тоттенхэм» проводил домашние матчи на стадионе «Уэмбли». Изначально предполагалось, что открытие «Тоттенхэм Хотспур» пройдет ближе к старту нынешнего сезона, однако в итоге было решено отложить его на 2019 год. В марте состоялись два тестовых матча на новой арене в рамках подготовки к официальной церемонии открытия. В первом между собой сыграли команды «Тоттенхэма» и «Сандерленда» до 18 лет (3:1), а во втором — ветераны лондонского клуба против ветеранов итальянского «Интера» (4:5).

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«Тоттенхэм» после данного матча поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 64 очка. «Кристал Пэлас» с 36 очками идет 13-м. В следующем туре «Тоттенхэм» 13 апреля примет «Хаддерсфилд», «Кристал Пэлас» 6 апреля сыграет в гостях с «Ньюкаслом».

Тоттенхэм Хотспур
2:0
Первый тайм: 0:0
Кристал Пэлас
Футбол, Англия, Тур 313.04.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноРой Ходжсон
Голы
Сон Хын Мин(Кристиан Эриксен)55′
Кристиан Эриксен80′
Составы команд
1Юго Ллорис
31Висенте Гуаита
2Киран Триппьер
3Патрик ван Анхолт
4Тоби Алдервейрелд
5Джеймс Томкинс
5Ян Фертонген
15Джеффри Шлупп
33Бен Дэйвис
29Аарон Ван-Биссака
17Мусса Сиссоко
34Мартин Келли
23Кристиан Эриксен
4Лука Миливоевич
10Харри Кейн
18Джеймс Макартур
3Дэнни Роуз
69′
11Вильфрид Заа
8Харри Уинкс
8Шейку Куяте
79′
20Деле Алли
29′82′
10Эндрос Таунсенд
27Лукас Моура
23Миши Батшуайи
81′
7Сон Хын Мин
90′
17Кристиан Бентеке
12Виктор Ваньяма
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
26Удары (всего)5
10Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
8Угловые2
8Фолы5
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяАндре Марринер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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