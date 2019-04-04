«Тоттенхэм» победил «Кристал Пэлас» в первом официальном матче на новом стадионе

Источник: AP 2019

Мячи в матче забили Сон Хын Мин (56-я минута) и Кристиан Эриксен (80).

Перед стартом матча состоялась церемония открытия домашнего стадиона «Тоттенхэма». Официальные мероприятия продолжались 15 минут, трансляцию церемонии проводил один из крупнейших телеканалов Великобритании Sky Sports. Изначально на мероприятии должна была выступить известная британская певица Адель, однако ее в итоге заменила участница телешоу X-Factor Ланя Мэттьюс. Церемония завершилась красочным фейерверком.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mJo6jloNIU8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Стадион «Тоттенхэм Хотспур» вмещает более 62 тыс. зрителей, он был построен в 2018 году. Проект арены был анонсирован в 2008 году, однако из-за затянувшегося процесса согласования возведение стадиона началось на семь лет позже. Арена находится в непосредственной близости к старому домашнему стадиону «Тоттенхэма» — «Уайт Харт Лейн», на котором клуб играл с 1899 года. При строительстве новой арены использовались части «Уайт Харт Лейн», демонтированного ранее.

В сезоне-2017/18 «Тоттенхэм» проводил домашние матчи на стадионе «Уэмбли». Изначально предполагалось, что открытие «Тоттенхэм Хотспур» пройдет ближе к старту нынешнего сезона, однако в итоге было решено отложить его на 2019 год. В марте состоялись два тестовых матча на новой арене в рамках подготовки к официальной церемонии открытия. В первом между собой сыграли команды «Тоттенхэма» и «Сандерленда» до 18 лет (3:1), а во втором — ветераны лондонского клуба против ветеранов итальянского «Интера» (4:5).