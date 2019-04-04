«Рома» и «Фиорентина» не смогли выявить победителя в матче Серии А
В матче 30-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала «Фиорентину». Встреча команд состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:2.
В матче 30-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала «Фиорентину». Встреча команд состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:2.
На 12-й минуте счёт в матче открыл защитник флорентийцев Херман Песселья. Ответный гол со стороны римской команды последовал через 2 минуты — его автором стал полузащитник Николо Дзаньоло. В начале второго тайма хавбек «Фиорентины» Жерсон вновь вывел свою команду вперёд. Через 6 минут полузащитник «Ромы» Диего Перотти установил конечный счёт матча.
«Рома» набрала 48 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» (34) располагается на 10-м месте в таблице итальянской Серии А. Лидером соревнования на данный момент является «Ювентус».
|Клаудио Раньери
|Стефано Пиоли
|Николо Дзаньоло(Джастин Клайверт)
|14′
|Херман Пеццела(Кристиано Бираги)
|12′
|Диего Перотти(Джастин Клайверт)
|57′
|Жерсон(Марко Бенасси)
|51′
|83
|Антонио Миранте
|1
|Альбан Лафон
|5
|Гильерме Жуан Жезус
|3
|Кристиано Бираги
88′
|11
|Александр Коларов
3′
|4
|Никола Миленкович
70′
|20
|Федерико Фасио
|20
|Херман Пеццела
|4
|Бриан Кристанте
|31
|Витор Угу
|42
|Стивен Н`Зонзи
|8
|Жерсон
|8
|Диего Перотти
70′
|14
|Бриан Дабо
|9
|Эдин Джеко
|17
|Жордан Верету
84′
|18
|Давиде Сантон
68′
|29
|Луис Муриэль
|2
|Рик Карсдорп
71′
|24
|Марко Бенасси
62′
|22
|Николо Дзаньоло
75′
|25
|Федерико Кьеза
|17
|Дженгиз Юндер
|9
|Джованни Симеоне
66′68′
|34
|Джастин Клайверт
58′
|11
|Кевин Миральяс
|7
|Лоренцо Пеллегрини
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Давиде Масса(Италия)