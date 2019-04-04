«Рома» и «Фиорентина» не смогли выявить победителя в матче Серии А

На 12-й минуте счёт в матче открыл защитник флорентийцев Херман Песселья. Ответный гол со стороны римской команды последовал через 2 минуты — его автором стал полузащитник Николо Дзаньоло. В начале второго тайма хавбек «Фиорентины» Жерсон вновь вывел свою команду вперёд. Через 6 минут полузащитник «Ромы» Диего Перотти установил конечный счёт матча.