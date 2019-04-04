Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.04
Валенсия2
Реал1
Футбол. Зарубежный
3.04
Рома2
Фиорентина2
Футбол. Зарубежный
3.04
Дженоа0
Интер4
Футбол. Зарубежный
3.04
СПАЛ1
Лацио0
Футбол. Зарубежный
3.04
Фрозиноне3
Парма2
Футбол. Зарубежный
3.04
Торино2
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
3.04
Челси3
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
3.04
Тоттенхэм Хотспур2
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
3.04
Манчестер Сити2
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
3.04
Эйбар2
Райо Вальекано1
Футбол. Зарубежный
3.04
Уэска3
Сельта3
Футбол. Зарубежный
3.04
Атлетик3
Леванте2
Футбол. Зарубежный
3.04
Монпелье2
Генгам0
Футбол. Зарубежный
3.04
Страсбур4
Реймс0
Футбол. Зарубежный
3.04
Эмполи2
Наполи1
Футбол. Кубок России
3.04
Локомотив2
Ростов2
Футбол. Премьер-лига
3.04
Оренбург3
Крылья Советов1
Футбол. Кубок России
3.04
Урал1
Арсенал Т0
Все события
Фоторепортажи
16Мария Шарапова: главная красавица российского спорта за пределами корта
20Главная красавица биатлона завоевала Кубок мира
01:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рома» и «Фиорентина» не смогли выявить победителя в матче Серии А

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала «Фиорентину». Встреча команд состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:2.

Наверх
Источник: Reuters

На 12-й минуте счёт в матче открыл защитник флорентийцев Херман Песселья. Ответный гол со стороны римской команды последовал через 2 минуты — его автором стал полузащитник Николо Дзаньоло. В начале второго тайма хавбек «Фиорентины» Жерсон вновь вывел свою команду вперёд. Через 6 минут полузащитник «Ромы» Диего Перотти установил конечный счёт матча.

«Рома» набрала 48 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» (34) располагается на 10-м месте в таблице итальянской Серии А. Лидером соревнования на данный момент является «Ювентус».

Рома
2:2
Первый тайм: 1:1
Фиорентина
Футбол, Италия, Тур 303.04.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Клаудио РаньериСтефано Пиоли
Голы
Николо Дзаньоло(Джастин Клайверт)14′
Херман Пеццела(Кристиано Бираги)12′
Диего Перотти(Джастин Клайверт)57′
Жерсон(Марко Бенасси)51′
Составы команд
83Антонио Миранте
1Альбан Лафон
5Гильерме Жуан Жезус
3Кристиано Бираги
88′
11Александр Коларов
3′
4Никола Миленкович
70′
20Федерико Фасио
20Херман Пеццела
4Бриан Кристанте
31Витор Угу
42Стивен Н`Зонзи
8Жерсон
8Диего Перотти
70′
14Бриан Дабо
9Эдин Джеко
17Жордан Верету
84′
18Давиде Сантон
68′
29Луис Муриэль
2Рик Карсдорп
71′
24Марко Бенасси
62′
22Николо Дзаньоло
75′
25Федерико Кьеза
17Дженгиз Юндер
9Джованни Симеоне
66′68′
34Джастин Клайверт
58′
11Кевин Миральяс
7Лоренцо Пеллегрини
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)12
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
15Фолы15
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДавиде Масса(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Фиорентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная болельщица, которая раздевается после побед "Салавата"!
Великолепная подруга звёздного форварда Английской Премьер-Лиги!
«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в матче Кубка России
СКА сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА
У Кокорина летом заканчивается контракт: как поступит «Зенит»?
«Манчестер Сити» вновь вышел на первое место в чемпионате Англии
Глава UFC отреагировал на конфликт между Хабибом и Макгрегором
«Боженька все видит и все отдаст»: Юрий Семин — о системе VAR
«Реал» потерпел первое поражение после возвращения Зидана
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь