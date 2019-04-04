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01:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Два пенальти и удаление помогли «ПСЖ» обыграть «Нант» в полуфинале Кубка Франции

Завершился полуфинальный матч Кубка Франции между «ПСЖ» и «Нантом». Встреча прошла на «Парк де Пренс» и завершилась крупной победой хозяев со счётом 3:0.

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Источник: AFP 2019

Первый мяч в поединке был забит на 29-й минуте. Результативным ударом с передачи Килиана Мбаппе отметился Марко Верратти. На 66-й минуте хозяева получили шанс увеличить преимущество. Однако Мбаппе не реализовал пенальти. На 85-й минуте 20-летний форвард парижан снова подошёл к 11-метровой отметке. На этот раз его удар оказался результативным. На 90+2-й минуте разгром гостей оформил Дани Алвес, отличившийся с передачи Верратти.

Стоит отметить, что с 72-й минуты «Нант» играл в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку с поля был удалён Калифа Кулибали.

В финале турнира «ПСЖ» встретится с «Ренном», который днём ранее с результатом 3:2 обыграл «Лион».

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