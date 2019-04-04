Два пенальти и удаление помогли «ПСЖ» обыграть «Нант» в полуфинале Кубка Франции

Первый мяч в поединке был забит на 29-й минуте. Результативным ударом с передачи Килиана Мбаппе отметился Марко Верратти. На 66-й минуте хозяева получили шанс увеличить преимущество. Однако Мбаппе не реализовал пенальти. На 85-й минуте 20-летний форвард парижан снова подошёл к 11-метровой отметке. На этот раз его удар оказался результативным. На 90+2-й минуте разгром гостей оформил Дани Алвес, отличившийся с передачи Верратти.