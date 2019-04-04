«Интер» на выезде разгромил «Дженоа»

Голы в составе миланской команды на свой счёт записали Иван Перишич, Мауро Икарди, реализовавший пенальти, и Роберто Гальярдини, оформивший дубль в этой встрече. На 39-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику «Дженоа» Кристиану Ромеро, после чего хозяева остались в меньшинстве.