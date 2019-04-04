«Интер» на выезде разгромил «Дженоа»
В матче 30-го тура чемпионата Италии «Дженоа» принимал миланский «Интер». Встреча команд состоялась на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
В матче 30-го тура чемпионата Италии «Дженоа» принимал миланский «Интер». Встреча команд состоялась на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Голы в составе миланской команды на свой счёт записали Иван Перишич, Мауро Икарди, реализовавший пенальти, и Роберто Гальярдини, оформивший дубль в этой встрече. На 39-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику «Дженоа» Кристиану Ромеро, после чего хозяева остались в меньшинстве.
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В других матчах тура итальянской Серии А «Торино» на своём поле обыграл «Сампдорию» со счётом 2:1, а «Парма» на выезде уступила «Фрозиноне» (2:3).
|Чезаре Пранделли
|Лучано Спаллетти
|Роберто Гальярдини(Квадво Асамоа)
|15′
|Мауро Икарди
|40′
|Иван Перишич(Мауро Икарди)
|54′
|Роберто Гальярдини(Иван Перишич)
|80′
|97
|Йонуц Раду
|1
|Самир Ханданович
|13
|Джузеппе Пеццелла
|18
|Квадво Асамоа
27′
|17
|Кристиан Ромеро
39′
|23
|Миранда
|32
|Педру Перейра
|33
|Данило Д`Амброзио
|87
|Эрвин Зуканович
36′
|37
|Милан Шкриньяр
|8
|Лукас Лерагер
14′
|5
|Роберто Гальярдини
|18
|Эстебан Ролон
|14
|Раджа Наингголан
|11
|Кристиан Куаме
|44
|Иван Перишич
|21
|Иван Радованович
81′
|77
|Марсело Брозович
66′
|15
|Лука Маццителли
|15
|Жоау Мариу
|27
|Стефано Стураро
65′
|9
|Мауро Икарди
80′
|24
|Даниэль Бесса
|11
|Кейта Бальде
|9
|Антонио Санабрия
41′
|16
|Маттео Политано
74′
|14
|Давиде Бираски
|20
|Борха Валеро
|2
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|14
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Маурицио Мариани(Италия)