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01:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» на выезде разгромил «Дженоа»

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Дженоа» принимал миланский «Интер». Встреча команд состоялась на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

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Источник: Reuters

Голы в составе миланской команды на свой счёт записали Иван Перишич, Мауро Икарди, реализовавший пенальти, и Роберто Гальярдини, оформивший дубль в этой встрече. На 39-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику «Дженоа» Кристиану Ромеро, после чего хозяева остались в меньшинстве.

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В других матчах тура итальянской Серии А «Торино» на своём поле обыграл «Сампдорию» со счётом 2:1, а «Парма» на выезде уступила «Фрозиноне» (2:3).

Дженоа
0:4
Первый тайм: 0:2
Интер
Футбол, Италия, Тур 303.04.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Luigi Ferraris
Главные тренеры
Чезаре ПранделлиЛучано Спаллетти
Голы
Роберто Гальярдини(Квадво Асамоа)15′
Мауро Икарди40′
Иван Перишич(Мауро Икарди)54′
Роберто Гальярдини(Иван Перишич)80′
Составы команд
97Йонуц Раду
1Самир Ханданович
13Джузеппе Пеццелла
18Квадво Асамоа
27′
17Кристиан Ромеро
39′
23Миранда
32Педру Перейра
33Данило Д`Амброзио
87Эрвин Зуканович
36′
37Милан Шкриньяр
8Лукас Лерагер
14′
5Роберто Гальярдини
18Эстебан Ролон
14Раджа Наингголан
11Кристиан Куаме
44Иван Перишич
21Иван Радованович
81′
77Марсело Брозович
66′
15Лука Маццителли
15Жоау Мариу
27Стефано Стураро
65′
9Мауро Икарди
80′
24Даниэль Бесса
11Кейта Бальде
9Антонио Санабрия
41′
16Маттео Политано
74′
14Давиде Бираски
20Борха Валеро
Статистика
2Желтые карточки1
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)14
2Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
1Угловые6
10Фолы12
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМаурицио Мариани(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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