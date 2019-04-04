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00:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Жардим конфликтует со спортивным директором «Монако»

В «Монако» назревает конфликт между главным тренером Леонарду Жардимом и спортивным директором Майклом Эменало, сообщает Le 10 Sport.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, напряжение между португальским наставником и нигерийцем начало нарастать после воскресного поражения от «Кана» в чемпионате Франции. По окончанию того поединка Эменало зашёл в раздевалку команды, что очень разозлило 44-летнего специалиста.

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Уже появились сообщения, что Жардим не желает продолжать работу вместе с нынешним спортивным директором. Однако увольнение Эменало из «Монако» видится маловероятным событием из-за финансового вопроса. После выплаты компенсации за расторжение контракта бывшему главному тренеру Тьерри Анри клуб вряд ли будет готов понести очередные денежные потери.

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