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01:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» на выезде проиграл «Валенсии»

В матче 30-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала мадридский «Реал». Встреча команд состоялась на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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Источник: AFP 2019

На 35-й минуте встречи первый гол в ворота мадридской команды забил полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гуэдеш, которому ассистировал хавбек Карлос Солер. На 83-й минуте преимущество хозяев в счёте укрепил защитник Эсекьель Гарай, забивший с передачи полузащитника Даниэля Парехо.

В компенсированное время встречи единственный гол мадридцев забил форвард Карим Бензема.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 73-й минуте матча, однако не сумел отметиться результативными действиями.

«Валенсия» набрала 46 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» (57) — на 3-м месте в таблице испанской Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона».

Валенсия
2:1
Первый тайм: 1:0
Реал
Футбол, Испания, Тур 303.04.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Mestalla
Главные тренеры
Марселино Гарсия ТоральЗинедин Зидан
Голы
Гонсалу Гедеш(Карлос Солер)35′
Карим Бензема(Лука Модрич)90+3′
Эсекиэль Гарай(Даниэль Парехо)83′
Составы команд
13Норберту Мурара Нету
1Кейлор Навас
18Даниэль Васс
5′
19Альваро Одриосола
64′
14Хосе Гайя
12Марселу
76′
12Муктар Диакаби
4Серхио Рамос
24Эсекиэль Гарай
5Рафаэль Варан
6Жоффре Кондогбья
10Лука Модрич
10Даниэль Парехо
66′
14Каземиру
19Морено Родриго
9Карим Бензема
8Карлос Солер
80′
8Тони Кроос
64′
20Ферран Торрес
22Франсиско Роман Иско
7Гонсалу Гедеш
73′
17Лукас Васкес
78′
11Денис Черышев
7Мариано Диас
9Кевин Гамейро
85′
20Марко Асенсио
64′
22Санти Мина
11Гарет Бэйл
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)15
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
6Угловые6
9Фолы13
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСантьяго Хайме Латре(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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