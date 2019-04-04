«Реал» на выезде проиграл «Валенсии»
В матче 30-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала мадридский «Реал». Встреча команд состоялась на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В матче 30-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала мадридский «Реал». Встреча команд состоялась на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 35-й минуте встречи первый гол в ворота мадридской команды забил полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гуэдеш, которому ассистировал хавбек Карлос Солер. На 83-й минуте преимущество хозяев в счёте укрепил защитник Эсекьель Гарай, забивший с передачи полузащитника Даниэля Парехо.
В компенсированное время встречи единственный гол мадридцев забил форвард Карим Бензема.
«Валенсия» набрала 46 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» (57) — на 3-м месте в таблице испанской Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона».
|Марселино Гарсия Тораль
|Зинедин Зидан
|Гонсалу Гедеш(Карлос Солер)
|35′
|Карим Бензема(Лука Модрич)
|90+3′
|Эсекиэль Гарай(Даниэль Парехо)
|83′
|13
|Норберту Мурара Нету
|1
|Кейлор Навас
|18
|Даниэль Васс
5′
|19
|Альваро Одриосола
64′
|14
|Хосе Гайя
|12
|Марселу
76′
|12
|Муктар Диакаби
|4
|Серхио Рамос
|24
|Эсекиэль Гарай
|5
|Рафаэль Варан
|6
|Жоффре Кондогбья
|10
|Лука Модрич
|10
|Даниэль Парехо
66′
|14
|Каземиру
|19
|Морено Родриго
|9
|Карим Бензема
|8
|Карлос Солер
80′
|8
|Тони Кроос
64′
|20
|Ферран Торрес
|22
|Франсиско Роман Иско
|7
|Гонсалу Гедеш
73′
|17
|Лукас Васкес
78′
|11
|Денис Черышев
|7
|Мариано Диас
|9
|Кевин Гамейро
85′
|20
|Марко Асенсио
64′
|22
|Санти Мина
|11
|Гарет Бэйл
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре(Испания)