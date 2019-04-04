«Реал» на выезде проиграл «Валенсии»

Источник: AFP 2019

На 35-й минуте встречи первый гол в ворота мадридской команды забил полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гуэдеш, которому ассистировал хавбек Карлос Солер. На 83-й минуте преимущество хозяев в счёте укрепил защитник Эсекьель Гарай, забивший с передачи полузащитника Даниэля Парехо.

В компенсированное время встречи единственный гол мадридцев забил форвард Карим Бензема.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 73-й минуте матча, однако не сумел отметиться результативными действиями.