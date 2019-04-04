«Спортинг» победил «Бенфику» и вышел в финал Кубка Португалии

Встреча двух лиссабонских команд, прошедшая на стадионе «Спортинга», завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на 75-й минуте забил Бруно Фернандеш.

В первой игре победу со счетом 2:1 одержала «Бенфика», но за счет гола на чужом поле в финал турнира вышел «Спортинг».