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09:30 (мск), источник: Р-Спорт

«Спортинг» победил «Бенфику» и вышел в финал Кубка Португалии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Футболисты «Спортинга» на своем поле нанесли поражение «Бенфике» в ответном матче полуфинала Кубка Португалии и вышли в финал турнира.

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Источник: AP 2019

Встреча двух лиссабонских команд, прошедшая на стадионе «Спортинга», завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на 75-й минуте забил Бруно Фернандеш.

В первой игре победу со счетом 2:1 одержала «Бенфика», но за счет гола на чужом поле в финал турнира вышел «Спортинг».

Финальный матч, в котором «Спортинг» сыграет с «Порту», пройдет 26 мая.

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