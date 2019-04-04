«Спортинг» победил «Бенфику» и вышел в финал Кубка Португалии
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Футболисты «Спортинга» на своем поле нанесли поражение «Бенфике» в ответном матче полуфинала Кубка Португалии и вышли в финал турнира.
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Футболисты «Спортинга» на своем поле нанесли поражение «Бенфике» в ответном матче полуфинала Кубка Португалии и вышли в финал турнира.
Встреча двух лиссабонских команд, прошедшая на стадионе «Спортинга», завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на 75-й минуте забил Бруно Фернандеш.
В первой игре победу со счетом 2:1 одержала «Бенфика», но за счет гола на чужом поле в финал турнира вышел «Спортинг».
Финальный матч, в котором «Спортинг» сыграет с «Порту», пройдет 26 мая.