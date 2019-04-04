В Казахстане закрылось трансферное окно
В чемпионате Казахстана по футболу сегодня, 4 апреля, закрылось первое трансферное окно, передает корреспондент Vesti.kz.
В чемпионате Казахстана по футболу сегодня, 4 апреля, закрылось первое трансферное окно, передает корреспондент Vesti.kz.
По данным системы регистрации переходов игроков FIFA TMS, дозаявлять новичков для участия в соревнованиях под эгидой ПФЛК (Профессиональной футбольной лиги Казахстана) клубы могли до 3 апреля.
Летнее трансферное окно в КПЛ будет открыто с 3 по 31 июля.