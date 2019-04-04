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12:04 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане закрылось трансферное окно

В чемпионате Казахстана по футболу сегодня, 4 апреля, закрылось первое трансферное окно, передает корреспондент Vesti.kz.

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По данным системы регистрации переходов игроков FIFA TMS, дозаявлять новичков для участия в соревнованиях под эгидой ПФЛК (Профессиональной футбольной лиги Казахстана) клубы могли до 3 апреля.

Летнее трансферное окно в КПЛ будет открыто с 3 по 31 июля.

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