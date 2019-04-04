«Левски» вывел из состава конкурента Сейдахмета
Болгарский футбольный клуб «Левски», в составе которого выступает нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет, принял решение не использовать в оставшихся матчах сезона трех легионеров.
Болгарский футбольный клуб «Левски», в составе которого выступает нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет, принял решение не использовать в оставшихся матчах сезона трех легионеров.
Речь идет о защитниках Давиде Яблонски и Милоше Цветковиче, а также хавбеке Жерсоне Кабрале. Контракты всех троих игроков заканчиваются в конце сезона, однако играть за «Левски» они больше не будут.
Отметим, что 28-летний Кабрал, прошедший академию «Фейеноорда», являлся конкурентом 19-летнего Сейдахмета за место в стартовом составе «Левски». В последнем туре чемпионата Болгарии казахстанец вышел на поле с первых минут, тогда как голландец вступил в игру только на 85-й минуте. Для Еркоша эта игра стала второй в составе «Левски» и первой в стартовом составе.
После 27 туров «Левски» занимает третье место в чемпионате, отставая от лидирующего «Лудогорца» на восемь очков.
Официально о переходе Сейдахмета «Левски» объявил 28 февраля. В болгарской команде казахстанец будет играть на правах аренды до конца года — права на его трансфер принадлежат российской «Уфе».