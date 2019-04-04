«Левски» вывел из состава конкурента Сейдахмета

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о защитниках Давиде Яблонски и Милоше Цветковиче, а также хавбеке Жерсоне Кабрале. Контракты всех троих игроков заканчиваются в конце сезона, однако играть за «Левски» они больше не будут.

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Отметим, что 28-летний Кабрал, прошедший академию «Фейеноорда», являлся конкурентом 19-летнего Сейдахмета за место в стартовом составе «Левски». В последнем туре чемпионата Болгарии казахстанец вышел на поле с первых минут, тогда как голландец вступил в игру только на 85-й минуте. Для Еркоша эта игра стала второй в составе «Левски» и первой в стартовом составе.

После 27 туров «Левски» занимает третье место в чемпионате, отставая от лидирующего «Лудогорца» на восемь очков.