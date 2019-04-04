Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Кьево
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:30
Леганес
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:00
Аталанта
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал Сосьедад
Бетис
Футбол. Зарубежный
3.04
Валенсия2
Реал1
Все события
Фоторепортажи
12Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях
17Красотки-амазонки: как выглядит женская сборная России по хоккею
12:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Левски» вывел из состава конкурента Сейдахмета

Болгарский футбольный клуб «Левски», в составе которого выступает нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет, принял решение не использовать в оставшихся матчах сезона трех легионеров.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Речь идет о защитниках Давиде Яблонски и Милоше Цветковиче, а также хавбеке Жерсоне Кабрале. Контракты всех троих игроков заканчиваются в конце сезона, однако играть за «Левски» они больше не будут.

Читайте также
Болгарские СМИ высказались о возможном приходе Стойлова в команду Сейдахмета

Отметим, что 28-летний Кабрал, прошедший академию «Фейеноорда», являлся конкурентом 19-летнего Сейдахмета за место в стартовом составе «Левски». В последнем туре чемпионата Болгарии казахстанец вышел на поле с первых минут, тогда как голландец вступил в игру только на 85-й минуте. Для Еркоша эта игра стала второй в составе «Левски» и первой в стартовом составе.

После 27 туров «Левски» занимает третье место в чемпионате, отставая от лидирующего «Лудогорца» на восемь очков.

Официально о переходе Сейдахмета «Левски» объявил 28 февраля. В болгарской команде казахстанец будет играть на правах аренды до конца года — права на его трансфер принадлежат российской «Уфе».

Левски
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Футболист отпраздновал гол командным селфи в стиле Балотелли и привез себе пенальти
СМИ: МЮ расстанется с несколькими игроками по окончании сезона
Чалов мог перейти в «Рому». ЦСКА не устроила сумма
Уткин: Зачем столько держать в СИЗО Кокорина и Мамаева?
Шайба Анисимова помогла «Чикаго» победить «Сент-Луис» в НХЛ
СМИ: Игрок ПСЖ достиг устной договоренности о переходе в «Реал»
Красотки-амазонки: как выглядит женская сборная России по хоккею
Что потребуется начинающему бегуну
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь