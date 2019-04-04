СМИ: МЮ расстанется с несколькими футболистами по окончании сезона
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Несколько игроков покинут «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона, английскому футбольному клубу придется искать им замену, сообщает Independent.
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Несколько игроков покинут «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона, английскому футбольному клубу придется искать им замену, сообщает Independent.
Как отмечает издание, летом из клуба, скорее всего, уйдут защитники Маттео Дармиан и Маркос Рохо.
Сроки контрактов полузащитников Андера Эрреры, Хуана Маты и Антонио Валенсии заканчиваются, и шансы на то, что соглашения будут продлены, невелики, утверждается в материале. Продвижению вперед в переговорах с Матой и Эррерой мешают высокие финансовые запросы игроков.
Ранее сообщалось, что «МЮ» заинтересован в трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Также клуб продолжает попытки продлить соглашение с голкипером Давидом де Хеа.
В декабре
После 32 проведенных матчей «Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В четвертьфинале Лиги чемпионов английский клуб сыграет с испанской «Барселоной».