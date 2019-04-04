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10:57 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: МЮ расстанется с несколькими футболистами по окончании сезона

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Несколько игроков покинут «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона, английскому футбольному клубу придется искать им замену, сообщает Independent.

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Как отмечает издание, летом из клуба, скорее всего, уйдут защитники Маттео Дармиан и Маркос Рохо.

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Сроки контрактов полузащитников Андера Эрреры, Хуана Маты и Антонио Валенсии заканчиваются, и шансы на то, что соглашения будут продлены, невелики, утверждается в материале. Продвижению вперед в переговорах с Матой и Эррерой мешают высокие финансовые запросы игроков.

Ранее сообщалось, что «МЮ» заинтересован в трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Также клуб продолжает попытки продлить соглашение с голкипером Давидом де Хеа.

В декабре Уле-Гуннар Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера «красных дьяволов». В марте норвежец был утвержден в должности главного тренера.

После 32 проведенных матчей «Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В четвертьфинале Лиги чемпионов английский клуб сыграет с испанской «Барселоной».

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