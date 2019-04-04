СМИ: МЮ расстанется с несколькими футболистами по окончании сезона

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Как отмечает издание, летом из клуба, скорее всего, уйдут защитники Маттео Дармиан и Маркос Рохо.

Сроки контрактов полузащитников Андера Эрреры, Хуана Маты и Антонио Валенсии заканчиваются, и шансы на то, что соглашения будут продлены, невелики, утверждается в материале. Продвижению вперед в переговорах с Матой и Эррерой мешают высокие финансовые запросы игроков.

Ранее сообщалось, что «МЮ» заинтересован в трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Также клуб продолжает попытки продлить соглашение с голкипером Давидом де Хеа.

В декабре Уле-Гуннар Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера «красных дьяволов». В марте норвежец был утвержден в должности главного тренера.