Доходная «Астана» и затратные «Кайрат» с «Тоболом». Итоги трансферной зимы в КПЛ-2019

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«Астана» стала единственной командой, которой довелось заработать на своем игроке. Для перехода в «Ростов» Бахтиер Зайнутдинов выкупил свой контракт у столичного клуба за 115 тысяч евро. Похоже, 21-летний игрок сборной Казахстана не прогадал с выбором нового места работы. По крайней мере, сейчас получает необходимое игровое время в российской команде.

На новичков потратились только «Кайрат» и «Тобол». Алматинцы за 450 тысяч евро приобрели у белградского «Партизана» 24-летнего полузащитника сборной Черногории Небойшу Косовича, а костанайцы за 100 тысяч евро купили у «Тамбова» права на 25-летнего ивуарийского форварда Сенина Себаи.

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Самыми дорогими легионерами зимы являются 29-летний Михаил Гордейчук из «Тобола», его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро, а также новички «Ордабасы» 27-летний Зиги Бадибанга (1,5 миллиона) и 31-летний Жоао Пауло (1,2 миллиона).

Из возвращенцев-легионеров стоит отметить приход в «Иртыш» 29-летнего колумбийского полузащитника Рохера Каньяса, проведшего прошлый сезон в солигорском «Шахтере». В КПЛ он также играл за карагандинский «Шахтер», «Астану» и «Ордабасы».

Больше всего новых игроков пришли в «Иртыш» и «Окжетпес» — по 18 человек. При этом «Актобе» было запрещено регистрировать футболистов из-за непогашенных долгов перед бывшими игроками.

Если говорить в целом, то КПЛ навряд ли стала сильнее после прихода новичков, из которых к топовым отнесешь немногих, тогда как ее покинули немало качественных игроков — Исаэль Барбоза, Иво Иличевич, Андрей Аршавин, Бахтиер Зайнутдинов, Ласло Кляйнхайслер, Ричард Алмейда, Педро Энрике, Рейнальдо Силва и другие.

Возможно, с ходом национального турнира на первый план выйдут новые лица, или придется подождать до летнего трансферного окна, когда ведущие клубы попытаются укрепиться более-менее именитыми игроками к еврокубкам.

Отметим, что зимнее трансферное окно в КПЛ было открыто с 11 января.