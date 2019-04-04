Доходная «Астана» и затратные «Кайрат» с «Тоболом». Итоги трансферной зимы в КПЛ-2019
4 апреля закрылось первое трансферное окно в КПЛ-2019, об его итогах рассказывает корреспондент Vesti.kz.
4 апреля закрылось первое трансферное окно в КПЛ-2019, об его итогах рассказывает корреспондент Vesti.kz.
«Астана» стала единственной командой, которой довелось заработать на своем игроке. Для перехода в «Ростов» Бахтиер Зайнутдинов выкупил свой контракт у столичного клуба за 115 тысяч евро. Похоже, 21-летний игрок сборной Казахстана не прогадал с выбором нового места работы. По крайней мере, сейчас получает необходимое игровое время в российской команде.
На новичков потратились только «Кайрат» и «Тобол». Алматинцы за 450 тысяч евро приобрели у белградского «Партизана» 24-летнего полузащитника сборной Черногории Небойшу Косовича, а костанайцы за 100 тысяч евро купили у «Тамбова» права на 25-летнего ивуарийского форварда Сенина Себаи.
Самыми дорогими легионерами зимы являются 29-летний Михаил Гордейчук из «Тобола», его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро, а также новички «Ордабасы» 27-летний Зиги Бадибанга (1,5 миллиона) и 31-летний Жоао Пауло (1,2 миллиона).
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Больше всего новых игроков пришли в «Иртыш» и «Окжетпес» — по 18 человек. При этом «Актобе» было запрещено регистрировать футболистов
Если говорить в целом, то КПЛ навряд ли стала сильнее после прихода новичков, из которых к топовым отнесешь немногих, тогда как ее покинули немало качественных игроков — Исаэль Барбоза, Иво Иличевич, Андрей Аршавин, Бахтиер Зайнутдинов, Ласло Кляйнхайслер, Ричард Алмейда, Педро Энрике, Рейнальдо Силва и другие.
Возможно, с ходом национального турнира на первый план выйдут новые лица, или придется подождать до летнего трансферного окна, когда ведущие клубы попытаются укрепиться
Отметим, что зимнее трансферное окно в КПЛ было открыто с 11 января.
Руслан Ошуров