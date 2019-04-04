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14:56 (мск), источник: Р-Спорт

«Атлетик» продолжит сотрудничество с тренером Гаритано в следующем сезоне

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Футбольный клуб «Атлетик» из Бильбао объявил, что продолжит сотрудничество с главным тренером команды Гаиской Гаритано в следующем сезоне.

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Как отмечается в сообщении на сайте баскской команды, новое соглашение с 43-летним специалистом рассчитано 30 июня 2020 года.

Гаритано возглавил «Атлетик» в декабре прошлого года. После 30 проведенных матчей клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 43 очка.

Ранее Гаритано тренировал другие испанские клубы — «Эйбар», «Вальядолид» и «Депортиво».

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