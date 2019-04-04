«Атлетик» продолжит сотрудничество с тренером Гаритано в следующем сезоне
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Футбольный клуб «Атлетик» из Бильбао объявил, что продолжит сотрудничество с главным тренером команды Гаиской Гаритано в следующем сезоне.
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Футбольный клуб «Атлетик» из Бильбао объявил, что продолжит сотрудничество с главным тренером команды Гаиской Гаритано в следующем сезоне.
Как отмечается в сообщении на сайте баскской команды, новое соглашение с 43-летним специалистом рассчитано 30 июня 2020 года.
Гаритано возглавил «Атлетик» в декабре прошлого года. После 30 проведенных матчей клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 43 очка.
Ранее Гаритано тренировал другие испанские клубы — «Эйбар», «Вальядолид» и «Депортиво».