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15:38 (мск), источник: Vesti.kz

Кто всех задорнее, или какой из клубов обладает самым молодым составом в КПЛ-2019

«Кайрат» — самая молодая команда казахстанской премьер-лиги-2019, средний возраст ее игроков составляет 24,6 лет. При этом самый молодой футболист чемпионата находится в составе «Ордабасы». Возрастную статистику клубов приводит ниже корреспондент Vesti.kz.

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Средний возраст игроков «Кайрата» — 24,6 лет
Самый возрастной — Владимир Плотников (33 года)
Самые молодые — Данил Устименко (18) и Вячеслав Швырев (18).

Средний возраст игроков «Тараза» — 25,7
Самый возрастной — Бекзат Бейсенов (31)
Самый молодой — Абылайхан Жумабек (17).

Средний возраст игроков «Шахтера» — 26,0
Самые возрастные — Антон Чичулин (34) и Сергей Скорых (34)
Самый молодой — Дмитрий Бачек (18).

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Средний возраст игроков «Актобе» — 26,0
Самый возрастной — Виталий Волков (38)
Самый молодой — Алишер Ажимов (17).

Средний возраст игроков «Иртыша» — 26,2
Самые возрастные — Антон Цирин (31) и Карлос Фонсека (31)
Самый молодой — Арман Кенесов (18).

Средний возраст игроков «Астаны» — 26,4
Самый возрастной — Александр Мокин (37)
Самый молодой — Владислав Прокопенко (18).

Средний возраст игроков «Тобола» — 26,5
Самый возрастной — Джаба Канкава (33)
Самый молодой — Александр Жуков (21).

Средний возраст игроков «Ордабасы» — 26,8
Самые возрастные — Пабло Фонтанелло (34) и Валерий Коробкин (34)
Самый молодой — Адильхан Добай (16).

Средний возраст игроков «Окжетпеса» — 27,9
Самый возрастной — Давид Лория (37)
Самый молодой — Нияз Идрисов (19).

Средний возраст игроков «Атырау» — 28,2
Самый возрастной — Эдуард Сергиенко (36)
Самый молодой — Ринат Джуматов (21).

Средний возраст игроков «Жетысу» — 28,4
Самый возрастной — Алмат Бекбаев (34)
Самые молодые — Рауан Орынбасар (21) и Айбар Жаксылыков (21).

Средний возраст игроков «Кайсара» — 28,9
Самый возрастной — Александр Григоренко (34)
Самый молодой — Оркен Махан (21).

Отметим, что в чемпионате Казахстана по футболу проведено три тура.

Матчи четвертого тура пройдут в два дня. 6 апреля (суббота) сыграют «Ордабасы» — «Жетысу», «Кайрат» — «Окжетпес», «Тобол» — «Актобе», «Иртыш» — «Тараз», а 7-го числа встретятся «Кайсар» — «Астана», «Атырау» — «Шахтер».

Руслан Ошуров  

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