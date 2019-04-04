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15:10 (мск), источник: Р-Спорт

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Манджукичем до 2021 года

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Футбольный клуб «Ювентус» продлил соглашение с хорватским нападающим Марио Манджукичем, сообщается на официальном сайте туринской команды.

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Новый контракт 32-летнего игрока рассчитан до 2021 года. Прежнее соглашение действовало до конца июня 2020 года.

Ранее Sky Sport сообщал, что по новому договору заработная плата Манджукича увеличится с 4,5 до 5,5 миллиона евро.

Манджукич перешел в «Ювентус» в 2015 году. В общей сложности в составе туринцев он провел 159 игр и забил 43 мяча. Вместе с «Ювентусом» Манджукич стал трехкратным чемпионом Италии и трехкратным обладателем национального Кубка, дважды выиграл Суперкубок страны.

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