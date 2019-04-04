СМИ: Прибыль «Тоттенхэма» в прошлом сезоне составила рекордные £113 млн

Источник: AFP 2019

«Тоттенхэм» превзошел показатели «Ливерпуля», который в феврале сообщил о прибыли в 106 миллионов фунтов.

Доход столичного клуба за год увеличился с 310 до 380 миллионов фунтов благодаря продаже игроков, росту посещаемости матчей и выходу команды в плей-офф Лиги чемпионов. Выручка от продажи билетов на матчи чемпионата Англии выросла более чем в два раза (с 19 до 42,6 миллиона фунтов).

На зарплаты игроков «шпоры» потратили 147 миллионов фунтов, что на 100 миллионов меньше, чем потратил лондонский «Арсенал».