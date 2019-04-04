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15:22 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Прибыль «Тоттенхэма» в прошлом сезоне составила рекордные £113 млн

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» получил рекордную для мирового футбола чистую прибыль в размере 113 миллионов фунтов (более 148 миллионов долларов) по итогам сезона-2017/18, сообщает Би-би-си.

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Источник: AFP 2019

«Тоттенхэм» превзошел показатели «Ливерпуля», который в феврале сообщил о прибыли в 106 миллионов фунтов.

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Доход столичного клуба за год увеличился с 310 до 380 миллионов фунтов благодаря продаже игроков, росту посещаемости матчей и выходу команды в плей-офф Лиги чемпионов. Выручка от продажи билетов на матчи чемпионата Англии выросла более чем в два раза (с 19 до 42,6 миллиона фунтов).

На зарплаты игроков «шпоры» потратили 147 миллионов фунтов, что на 100 миллионов меньше, чем потратил лондонский «Арсенал».

В среду «Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии в первом матче на новом стадионе, который построен рядом с исторической ареной клуба «Уайт Харт Лейн».

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