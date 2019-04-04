СМИ: Криштиану Роналду проиграл судебное дело немецкому журналу Spiegel

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В 2017 году еженедельник опубликовал материалы, касающиеся методов, которые 34-летний португальский форвард использовал для уклонения от уплаты налогов. В феврале 2017 года областной суд Гамбурга временно распорядился, чтобы Spiegel удалил с сайта публикации о Роналду. Разбирательства по восстановлению материалов шли два года и в итоге завершились в пользу еженедельника.

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«После более чем двухлетнего молчания Der Spiegel представляет читателям материалы, раскрывающие один из крупнейших налоговых скандалов в истории футбола», — говорится в заявлении издания.

22 января 2019 года спортсмен был приговорен к 23 месяцам заключения и штрафу в €19 млн. По испанскому законодательству, поскольку у футболиста отсутствовала судимость, а срок не превышал двух лет, Роналду не был заключен под стражу.