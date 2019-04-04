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18:06 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Криштиану Роналду проиграл судебное дело немецкому журналу Spiegel

ТАСС, 4 апреля. Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду проиграл судебный процесс против немецкого издания Spiegel. Об этом сообщает «Газета.Ru» с ссылкой на французское издание L`equipe.

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Источник: Reuters

В 2017 году еженедельник опубликовал материалы, касающиеся методов, которые 34-летний португальский форвард использовал для уклонения от уплаты налогов. В феврале 2017 года областной суд Гамбурга временно распорядился, чтобы Spiegel удалил с сайта публикации о Роналду. Разбирательства по восстановлению материалов шли два года и в итоге завершились в пользу еженедельника.

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«После более чем двухлетнего молчания Der Spiegel представляет читателям материалы, раскрывающие один из крупнейших налоговых скандалов в истории футбола», — говорится в заявлении издания.

22 января 2019 года спортсмен был приговорен к 23 месяцам заключения и штрафу в €19 млн. По испанскому законодательству, поскольку у футболиста отсутствовала судимость, а срок не превышал двух лет, Роналду не был заключен под стражу.

Роналду перешел в мадридский «Реал» в 2009 году из английского «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года. Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, всего Роналду провел в составе национальной команды 156 матчей, забив 85 голов. 10 июля 2018 года было объявлено о переходе Роналду в итальянский «Ювентус», сумма трансфера игрока составила €100 млн.

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