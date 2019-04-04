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4 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Леонид Слуцкий: Если хотите увидеть триллер, приходите на матчи «Витесса»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий после матча 28-го тура чемпионата Голландии с «АЗ Алкмар» (2:2) отметил, что расстроен результатом. Команда после первого тайма уступала со счетом 0:2.

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— Конечно, я разочарован, ведь мы хорошо провели второй тайм и имели много моментов, — цитирует Слуцкого NOS. — У меня есть сомнения по поводу неназначенного пенальти. Если это не пенальти, то красная карточка. А если это не красная карточка, то это пенальти. Можно говорить о судействе, но нужно сказать, что камбэк был невероятным. Поэтому если хотите увидеть отличную игру с полным спектром эмоций или же триллер, то приходите на наши матчи.

Первый тайм просто ужасен, но во втором все перевернулось. Я горд вторым таймом. Мы полностью контролировали ход встречи с одной из лучших команд чемпионата.

У нас было слишком много простых ошибок. Однако потом мы показали себя героями, прям как на войне. Играли на контратаках все вместе, очень смело. Это гораздо лучше, чем если бы мы просто сдались после первой половины.

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