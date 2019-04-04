Леонид Слуцкий: Если хотите увидеть триллер, приходите на матчи «Витесса»

— Конечно, я разочарован, ведь мы хорошо провели второй тайм и имели много моментов, — цитирует Слуцкого NOS. — У меня есть сомнения по поводу неназначенного пенальти. Если это не пенальти, то красная карточка. А если это не красная карточка, то это пенальти. Можно говорить о судействе, но нужно сказать, что камбэк был невероятным. Поэтому если хотите увидеть отличную игру с полным спектром эмоций или же триллер, то приходите на наши матчи.