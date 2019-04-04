СМИ: «ПСЖ» может подписать голкипера «МЮ» Давида де Хеа
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» претендует на голкипера английского «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, сообщает Daily Mail.
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» претендует на голкипера английского «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, сообщает Daily Mail.
Ранее СМИ сообщали, что переговоры «Юнайтед» с де Хеа о зарплате зашли в тупик, так как испанский голкипер хочет получать 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю. По сообщению издания, «ПСЖ» готов выплачивать такую сумму. Контракт 28-летнего вратаря с «МЮ» истекает этим летом.
Де Хеа в нынешнем сезоне сыграл 39 матчей и 10 раз сыграл «на ноль».