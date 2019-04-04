СМИ: «ПСЖ» может подписать голкипера «МЮ» Давида де Хеа

Ранее СМИ сообщали, что переговоры «Юнайтед» с де Хеа о зарплате зашли в тупик, так как испанский голкипер хочет получать 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю. По сообщению издания, «ПСЖ» готов выплачивать такую сумму. Контракт 28-летнего вратаря с «МЮ» истекает этим летом.