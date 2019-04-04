Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад1
Бетис1
Футбол. Зарубежный
4.04
Аталанта4
Болонья1
Футбол. Зарубежный
4.04
Леганес1
Вальядолид0
Футбол. Зарубежный
4.04
Севилья2
Алавес0
Футбол. Зарубежный
4.04
Сассуоло4
Кьево0
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Фрайбург
Все события
Фоторепортажи
15Самая горячая болельщица «Салавата»
9Сборная России разгромила команду Казахстана
4 апреля, источник: Чемпионат.com

Неймар: Скучаю по временам в «Барселоне»

Форвард «ПСЖ» Неймар признался, что поддаётся ностальгии по временам, когда он выступал за «Барселону».

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

«Мы провели отличный сезон в 2015 году. Мы были очень хорошей командой. Как на поле, так и за его пределами. Наши отношения были очень особенными. Я очень скучаю по этим моментам», — приводит слова 27-летнего нападающего парижан The Sun.

Неймар перешёл в «Барселону» летом 2013 года из «Сантоса» за € 88,2 млн. Через 4 года он был продан «ПСЖ» за рекордные для футбола € 222 млн. Всего в составе «Барселоны» Неймар провёл 186 матчей, забил 105 мячей и сделал 76 результативных передач. За время выступления на «Камп Ноу» на клубном уровне он выиграл 9 трофеев, включая Лигу чемпионов в сезоне-2014/15.

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная болельщица, которая раздевается после побед "Салавата"!
Великолепная подруга звёздного форварда Английской Премьер-Лиги!
«Авангард» одержал третью победу над «Салаватом Юлаевым»
Массимо Каррера вспомнил свой первый год работы в «Спартаке»
Алексей Ягудин назвал главное открытие года в фигурном катании
ЦСКА занял второе место в таблице Евролиги, одержав 24 победы
Большунов покинул чемпионат России ради гонки в Норвегии
Бутырская: Четверной Медведевой? Если не дано, Орсер не поможет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь