Неймар: Скучаю по временам в «Барселоне»
Форвард «ПСЖ» Неймар признался, что поддаётся ностальгии по временам, когда он выступал за «Барселону».
Форвард «ПСЖ» Неймар признался, что поддаётся ностальгии по временам, когда он выступал за «Барселону».
«Мы провели отличный сезон в 2015 году. Мы были очень хорошей командой. Как на поле, так и за его пределами. Наши отношения были очень особенными. Я очень скучаю по этим моментам», — приводит слова 27-летнего нападающего парижан The Sun.
Неймар перешёл в «Барселону» летом 2013 года из «Сантоса» за € 88,2 млн. Через 4 года он был продан «ПСЖ» за рекордные для футбола € 222 млн. Всего в составе «Барселоны» Неймар провёл 186 матчей, забил 105 мячей и сделал 76 результативных передач. За время выступления на «Камп Ноу» на клубном уровне он выиграл 9 трофеев, включая Лигу чемпионов в сезоне-2014/15.