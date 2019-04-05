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00:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аль-Садд» Хави стал чемпионом Катара, испанец выиграл 33-й трофей в карьере

«Аль-Садд», за который выступает легенда «Барселоны» Хави, досрочно выиграл чемпионат Катара.

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Источник: AFP 2019

В предпоследнем туре местного первенства команда 39-летнего полузащитника со счётом 7:2 разгромила «Аль-Ахли». Победа позволила «Аль-Садду» увеличить преимущество от идущего вторым «Аль-Духаиля», который свой матч проиграл, до 7 очков.

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Согласно подсчётам El Mundo Deportivo, титул чемпиона Катара стал для Хави 33-м трофеем в карьере и 4-м в Катаре. Ранее с командой он побеждал в Кубке страны, Кубке Эмира и Кубке шейха Яссима. Выступая за «Барселону», футболист выиграл 9 чемпионатов, 3 Кубка и 6 Суперкубков Испании, 4 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА и 2 клубных чемпионата мира. В составе сборной Испании он становился чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.

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