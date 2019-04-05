«Аль-Садд» Хави стал чемпионом Катара, испанец выиграл 33-й трофей в карьере

Согласно подсчётам El Mundo Deportivo, титул чемпиона Катара стал для Хави 33-м трофеем в карьере и 4-м в Катаре. Ранее с командой он побеждал в Кубке страны, Кубке Эмира и Кубке шейха Яссима. Выступая за «Барселону», футболист выиграл 9 чемпионатов, 3 Кубка и 6 Суперкубков Испании, 4 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА и 2 клубных чемпионата мира. В составе сборной Испании он становился чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.