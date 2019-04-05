Тренер «Тобола» Владимир Газзаев оштрафован за отказ от рукопожатия
Инцидент произошел в матче с «Шахтером».
Инцидент произошел в матче с «Шахтером».
Причиной стал отказ от рукорожатия в матче третьего тура против «Шахтера».
«За нарушение пункта 5.34 раздела 5 регламента чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов
Напомним, что в матче с «Шахтером», который прошел 31 марта, «Тобол» одержал победу и на несколько дней возглавил турнирную таблицу КПЛ. Ранее за отказ от рукопожатия КФФ также наказывала наставника «Кайрата» Алексея Шпилевского.