Тренер «Тобола» Владимир Газзаев оштрафован за отказ от рукопожатия

Источник: РИА "Новости"

Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской Федерации футбола наложил штраф на главного тренера костанайского «Тобола» Владимира Газзаева, сообщается на сайте КФФ.

Причиной стал отказ от рукорожатия в матче третьего тура против «Шахтера».

«За нарушение пункта 5.34 раздела 5 регламента чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов премьер-лиги на 2019 год, выразившееся в неприветствования рукопожатием главного тренера команды соперника, в соответствии со статьей 66 дисциплинарного регламента на главного тренера футбольного клуба “Тобол” Владимира Газзаева наложить в штраф в размере 100 МРП. Газзаеву В. В. оплатить штраф до 3 мая 2019 года включительно», — говорится в сообщении КФФ.