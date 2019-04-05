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11:24 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Тобола» Владимир Газзаев оштрафован за отказ от рукопожатия

Инцидент произошел в матче с «Шахтером».

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Источник: РИА "Новости"

Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской Федерации футбола наложил штраф на главного тренера костанайского «Тобола» Владимира Газзаева, сообщается на сайте КФФ.

Причиной стал отказ от рукорожатия в матче третьего тура против «Шахтера».

«За нарушение пункта 5.34 раздела 5 регламента чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов премьер-лиги на 2019 год, выразившееся в неприветствования рукопожатием главного тренера команды соперника, в соответствии со статьей 66 дисциплинарного регламента на главного тренера футбольного клуба “Тобол” Владимира Газзаева наложить в штраф в размере 100 МРП. Газзаеву В. В. оплатить штраф до 3 мая 2019 года включительно», — говорится в сообщении КФФ.

Напомним, что в матче с «Шахтером», который прошел 31 марта, «Тобол» одержал победу и на несколько дней возглавил турнирную таблицу КПЛ. Ранее за отказ от рукопожатия КФФ также наказывала наставника «Кайрата» Алексея Шпилевского.

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