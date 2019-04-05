Остановят ли чемпиона на Юге? Превью к матчам четвертого тура КПЛ

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В выходные пройдут очередные матчи чемпионата Казахстана по футболу. Из лидеров КПЛ только «Астана» сыграет на выезде в Кызылорде, где местный «Кайсар» намеревается дать бой чемпиону. Об этом и других играх рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Футбол. Премьер-лига. Тур 4

6 апреля (суббота)

«Ордабасы» — «Жетысу»

Встречаются соседи по турнирной таблице. Если шымкентцы занимают четвертое место, то семиреченцы пятое. При этом подопечные Кахабера Цхададзе не только не знают поражений, но и сохраняют свои ворота на замке на протяжении трех туров, тогда как талдыкорганцы в последнем матче потерпели первую неудачу в премьер-лиге. Правда, играли против «Астаны», у которой подбор исполнителей был на порядок выше. Против «Ордабасы» команда Дмитрия Огая в состоянии выстоять и помочь ей в этом должна организованная игра. К тому же в прошлом сезоне «Жетысу» ни разу не проиграл шымкентцам, одержав над ними две победы при одной ничьей.

Всего соперники встречались 40 раз, 17 побед добились футболисты «Ордабасы» при 12 ничьих и 11 поражениях с разницей мячей 46−38.

«Кайрат» — «Окжетпес»

Игра должна получиться интересной, ведь в гости к алматинцам прибудет их бывший тренер Андрей Карпович, возглавивший в межсезонье синегорцев. Молодой специалист прекрасно знает возможности многих игроков «Кайрата», а потому со своей стороны сделает все, чтобы отобрать очки у южан, не терявших их, кстати, в предыдущих турах. Другое дело, что «Кайрат» постепенно набирает ход и постарается в родных стенах закрепиться в верхней части таблицы.

Кроме того, «Окжетпес» крайне неудачно играет с «Кайратом», особенно в Алматы, где одержал всего одну победу при двух ничьих и 16 поражениях. Полная статистика личных встреч выглядит следующим образом: 27 викторий у кайратовцев, десять игр завершились вничью и еще в четырех поединках успех праздновали кокшетаусцы. Разница мячей 79−27 в пользу команды Алексея Шпилевского.

«Тобол» — «Актобе»

Костанайцы почувствовали «запах крови» и приложат все усилия, чтобы не отпустить вперед «Астану» в чемпионской гонке. Если с должным уважением отнесутся к «красно-белым», то у них не возникнет проблем с набором очков. В то же время в них остро нуждаются футболисты Александра Седнева, имеющие в пассиве три поражения. И в этой непростой ситуации для них, было бы безумием поставить на то, что они в этом матче не проиграют. И все же не будем забывать, что в футболе случается всякое, вследствие чего гости сохраняют мизерные шансы на преподнесение сюрприза.

Прежде команды провели 53 матча, и только в 17 из них удача сопутствовала «Тоболу» при 13 ничьих и 23 поражениях с разницей мячей 52−67.

«Иртыш» — «Тараз»

Команды неубедительно смотрятся в начале сезона, что, впрочем неудивительно — на сыгранность всегда требуется больше времени при серьезных изменениях в составе в период межсезонья. На своем счету клубы имеют по три балла, занимая в таблице седьмое и восьмое места соответственно. Что касается шансов на успех, то у хозяев они предпочтительные, так как дома они лишь в одном случае познали горечь поражения от таразцев, выиграв у них 19 игр при четырех ничейных исходах. Ну и потом павлодарцы в прошлом туре на своем поле проиграли «Кайсару» (0:1), соответственно не имеют права дважды подряд уступать перед родными трибунами.

Общая статистика личных встреч насчитывает 51 матч, в которых «Иртыш» выходил победителем в 30 играх при 14 компромиссных результатах и семи поражениях с разницей мячей 71−28.

7 апреля (воскресенье)

«Атырау» — «Шахтер»

«Шахтер» с «Актобе» остаются единственными в чемпионате командами, которым еще не довелось разжиться очками. Несмотря на это, «горняки» имеют возможность восполнить этот пробел, тем более предстоящая игра пройдет на «Астана Арене», что лишает «нефтяников» должной фанатской поддержки. Ко всему прочему, игра «Атырау» вызывает много вопросов из-за ее однобокости и предсказуемости, что не только выравнивает шансы команд, но и делает карагандинцев небольшими фаворитами. Между тем от этого поединка вряд ли стоит ждать результативности, потому как команды на двоих забили всего четыре мяча на старте сезона.

В предыдущих 48 играх «Атырау» был лучшим в 16 из них при 12 ничьих и 20 поражениях с разницей мячей 56−72.

«Кайсар» — «Астана»

Как уже упоминалось выше, кызылординцы оказались сильнее павлодарцев. Данная победа должна вселить в них уверенность перед непростой встречей с чемпионом. Если команда Стойчо Младенова подтянет реализацию своих моментов, то доставит серьезные проблемы северянам. И что немаловажно, игра у хозяев хорошо поставлена. Разве что у «Астаны» более классные и опытные игроки, умеющие терпеть и ждать удобного случая для вылазки. В последние два сезона «Кайсар» не выигрывал у этого матерого оппонента, поэтому им сейчас предоставляется возможность прервать неудачную серию.