Президент «Барселоны» заявил, что хочет сохранить Месси в клубе навсегда

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«Месси — человек, преданный одному клубу. Речь идет не только о том, что он делает на поле, — его отношения с “Барселоной” будут длиться вечно. Я могу привести в пример Пеле, который всегда был неразрывно связан с “Сантосом”. Мы хотим, чтобы Месси всегда был в “Барсе”, и неважно, в качестве игрока или в любой другой роли (после окончания карьеры)», — сказал Бартомеу в интервью ESPN.

«Мы хотим, чтобы его карьера продолжалась еще долго, чтобы мы могли наслаждаться его игрой. Лионель смог сломать барьеры. Все восхищаются им, болельщики других команд аплодируют ему на матчах. Мы хотели бы продлить с ним контракт. Он еще молод — вы можете видеть это по его игре, до окончания срока контракта еще два года. Он все время совершенствуется, придумывает что-то новое. Мне кажется, у него впереди еще много лет активных выступлений, в ближайшие месяцы мы сядем за стол переговоров, чтобы он остался в “Барселоне” на долгие годы», — добавил Бартомеу.

По его словам, через несколько лет Месси решит, что больше не хочет играть в футбол.

Мы готовим клуб к будущему, к эпохе после Месси. Поскольку к тому времени мы надеемся оставаться топ-клубом. Мы инвестируем в молодых игроков, приобретаем новичков, чтобы сохранять высокий уровень. Жозеп Мария Бартомеу президент «Барселоны»