В Италии футболист завершил карьеру, инсценировав похищение на вертолете

Во время матча против «Неброди» в третьей лиге Катании, где выступают любители, 55-летний Барбагальо вышел на поле на десятой минуте. Вскоре на поле, подняв столб пыли, приземлился вертолет с несколькими вооруженными пассажирами на борту. Барбагальо под руки был посажен внутрь, после чего вертолет улетел.