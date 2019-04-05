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11:41 (мск), источник: Р-Спорт

В Италии футболист завершил карьеру, инсценировав похищение на вертолете

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Итальянский ветеран сицилийского клуба «Читта ди Виагранде» Иньяцио Барбагальо завершил карьеру весьма оригинальным способом.

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Во время матча против «Неброди» в третьей лиге Катании, где выступают любители, 55-летний Барбагальо вышел на поле на десятой минуте. Вскоре на поле, подняв столб пыли, приземлился вертолет с несколькими вооруженными пассажирами на борту. Барбагальо под руки был посажен внутрь, после чего вертолет улетел.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лига не оценила такого оригинального способа закончить с футболом, посчитав приземление вертолета на поле опасным для игроков и немногочисленных зрителей. Сам футболист был дисквалифицирован, а на клуб наложен штраф в размере двухсот евро.

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