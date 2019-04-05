Зидан — о словах Антича: Мне жаль таких людей, Модрич заслужил «Золотой мяч»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал высказывание
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал высказывание
«Слова Антича? Что я могу сказать? Люди могут говорить всё, что им вздумается. Мне жаль тех, кто говорит такие вещи. Модрич заслужил “Золотой мяч”, он завоевал его благодаря усердной работе и прекрасной игре», — приводит слова Зидана Marca.
В прошлом году Модрич был признан лучшим игроком мира по самым авторитетным версиям — ФИФА и французского издания France Football. С «Реалом» он в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а со сборной Хорватии на чемпионате мира в России дошёл до финала.