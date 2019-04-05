Зидан — о словах Антича: Мне жаль таких людей, Модрич заслужил «Золотой мяч»

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«Слова Антича? Что я могу сказать? Люди могут говорить всё, что им вздумается. Мне жаль тех, кто говорит такие вещи. Модрич заслужил “Золотой мяч”, он завоевал его благодаря усердной работе и прекрасной игре», — приводит слова Зидана Marca.

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