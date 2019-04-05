Роуз хочет завершить карьеру из-за расизма
Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз признался, что хочет завершить карьеру
Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз признался, что хочет завершить карьеру
— С меня хватит, — приводит слова Роуза Sky Sports. — Я запрограммировал себя, что у меня осталось еще 5−6 лет футбольной карьеры. Не могу дождаться, чтобы она закончилась.
Страна будет всего лишь оштрафована на небольшие деньги за проявление расизма. Это фарс. Ничего не изменится, пока не будет суровых наказаний. Я ожидал подобной реакции фанатов. Посмотрим, что произойдет.
Напомним, УЕФА открыл дисциплинарное дела по итогам матча Черногория — Англия. Оно будет рассмотрено контрольным, этическим и дисциплинарным управлением 16 мая.