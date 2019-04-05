«Надеюсь на интересную и равную игру»: Слуцкий — о матче с ПСВ

— Это сильный противник, который по делу лидирует в турнирной таблице, — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Витесса». — Надеюсь, что мы проведем интересный и равный матч, сохранив тот уровень игры, которой был у нас во втором тайме встречи с АЗ (2:2 — Прим. «СЭ»). У нас есть проблемы с игрой «на ноль». Но мы проанализировали соперника и постараемся воспользоваться его слабостями.
ПСВ располагает топ-игроками в атаке: Де Йонг очень хорош при борьбе на втором этаже, а Лосано и Бергвайн отлично используют пространство.
«Витесс» занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 70 очков. ПСВ с 70 баллами располагается на первой строчке.