Пеле заявил, что его состояние после госпитализации в Париже улучшилось

Источник: РИА "Новости"

Во вторник Пеле был доставлен в больницу с судорогами и высокой температурой после встречи с французским футболистом Килианом Мбаппе. При этом отмечалось, что здоровью 78-летнего бразильца ничто не угрожает.

«Спасибо вам за вашу поддержку, — написал Пеле. — Антибиотики работают, и тесты показывают, что я в порядке. Чувствую себя гораздо лучше».