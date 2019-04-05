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19:14 (мск), источник: ТАСС

Пеле заявил, что его состояние после госпитализации в Париже улучшилось

ТАСС, 5 апреля. Бразильский футболист Пеле (полное имя Эдсон Арантис ду Насименту) чувствует себя лучше после госпитализации в Париже. Об этом он написал в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник Пеле был доставлен в больницу с судорогами и высокой температурой после встречи с французским футболистом Килианом Мбаппе. При этом отмечалось, что здоровью 78-летнего бразильца ничто не угрожает.

«Спасибо вам за вашу поддержку, — написал Пеле. — Антибиотики работают, и тесты показывают, что я в порядке. Чувствую себя гораздо лучше».

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Пеле — единственный трехкратный чемпион мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Наравне с Диего Марадоной он лучший футболист XX века по версии Международной федерации футбола. Выступал за клубы «Сантос» (Бразилия, 1956−1974) и «Нью-Йорк Космос» (США, 1975−1977). Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов в 1956—1977 годах.

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