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20:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Конте согласился возглавить «Интер» и одобрил продажу Икарди

Главным тренером миланского «Интера» в следующем сезоне может стать Антонио Конте. Об этом сообщает Calciomercato.

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Источник: AP 2019

По данным источника, Конте уже принял предложение возглавить миланский клуб. Кроме того специалист одобрил продажу аргентинского нападающего Мауро Икарди, который не выходил на поле почти два месяца из-за конфликта с руководством клуба. В качестве замены Икарди Конте видит форварда «Ромы» Эдина Джеко.

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Напомним, что 49-летний Конте летом 2018 года был уволен с поста главного тренера лондонского «Челси» и в данный момент является безработным. В первом сезоне итальянец привёл «Челси» к чемпионскому титулу, но затем финишировал с ним на пятом месте. В данный момент тренер судится с клубом, требуя компенсацию за досрочный разрыв контракта.

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