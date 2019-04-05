Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Бордо
Марсель
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Майнц0
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
22:00
Саутгемптон
Ливерпуль
Футбол. Премьер-лига
6.04
Анжи
Динамо
Футбол. Зарубежный
6.04
Жирона
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
6.04
Парма
Торино
Все события
Фоторепортажи
20Аделина Сотникова: от олимпийской чемпионки до иконы стиля
18ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии
21:05 (мск), источник: БЕЛТА

Столичное дерби 2-го тура чемпионата Беларуси завершилось вничью

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичное дерби между футболистами «Минска» и «Динамо» в первом матче 2-го тура чемпионата Беларуси завершилось вничью. Игра прошла в напряженной борьбе, но зрители так и не увидели забитых мячей — 0:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В первом туре динамовцы принимали на поле ФК «Минск» мозырскую «Славию» и победили с минимальным перевесом — 1:0. Их сегодняшние соперники разошлись миром с гостями из «Витебска» — 0:0.

Позже футболисты «Городеи», уступившие на старте «Ислочи» со счетом 0:2, у себя дома встретятся с «Витебском».

Еще три игры состоятся в субботу, 6 апреля. Дебютант высшей лиги минский «Энергетик-БГУ» попробует дать бой чемпиону страны борисовскому БАТЭ, гродненский «Неман» примет на своем поле серебряного призера прошлого чемпионата солигорский «Шахтер», футболисты «Слуцка» у себя дома сыграют с «Гомелем», а минское «Торпедо» встретится с «Ислочью».

Заключительные поединки второго тура пройдут 7 апреля: «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Динамо» (Брест) — «Дняпро» (Могилев).

Минск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Макс Корж выпустил новую песню
Тима Белорусских попал в рейтинг Forbes
Встретятся ли в первом раунде Кубка Стэнли Овечкин и Малкин?
Marca: Погба может перейти в «Реал» в обмен на Варана и Бейла
Чемпион мира по футболу назвал главный клуб в России
КХЛ дисквалифицировала защитника «Салавата Юлаева»
Ассоциация европейских клубов хочет сделать ЛЧ «закрытой»
Смотрите Бузову, не слушайте Вайсфельда. В хоккее что-то не так
Орсер рассказал об «особой химии» между Медведевой и Брауном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь