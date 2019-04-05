Столичное дерби 2-го тура чемпионата Беларуси завершилось вничью

В первом туре динамовцы принимали на поле ФК «Минск» мозырскую «Славию» и победили с минимальным перевесом — 1:0. Их сегодняшние соперники разошлись миром с гостями из «Витебска» — 0:0.

Позже футболисты «Городеи», уступившие на старте «Ислочи» со счетом 0:2, у себя дома встретятся с «Витебском».

Еще три игры состоятся в субботу, 6 апреля. Дебютант высшей лиги минский «Энергетик-БГУ» попробует дать бой чемпиону страны борисовскому БАТЭ, гродненский «Неман» примет на своем поле серебряного призера прошлого чемпионата солигорский «Шахтер», футболисты «Слуцка» у себя дома сыграют с «Гомелем», а минское «Торпедо» встретится с «Ислочью».