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22:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что смотреть в выходные: Месси против Гризманна, «Бавария» и Дортмунд сразятся за чемпионство

Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в ближайшие выходные.

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Источник: AFP 2019

6 апреля, суббота

  • «Реал» — «Эйбар». 17.15. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
  • «Ювентус» — «Милан». 19.00. Стадион «Алльянц».
  • «Бавария» — «Боруссия» Д. 19.30. Стадион «Алльянц Арена».
  • «Райо Вальекано» — «Валенсия». 19.30. Стадион «Эстадио де Вальекас».
  • «Генгам» — «Монако». 21.00. Стадион «Стад де Рудуру».
  • «Барселона» — «Атлетико». 21.45. Стадион «Камп Ноу».

7 апреля, воскресенье

  • «Витесс» — ПСВ. 17.45. Стадион «Гелре Дом».

Немецкая интрига

Главный матч выходных — германский «Дер Классикер» в Мюнхене, обещающий стать судьбоносным в борьбе за «Серебряную салатницу». За несколько туров ситуация в бундеслиге переворачивалась с ног на голову дважды. «Бавария» во второй части сезона включила турборежим, выиграла шесть раз подряд и ликвидировала семиочковое отставание у начавшего спотыкаться Дортмунда. При этом команда Нико Ковача трижды победила с перевесом в пять мячей и добилась суммарной разности, позволявшей держать в уме возможную ничью с прямым конкурентом.

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Однако неожиданная осечка мюнхенцев во Фрайбурге (1:1) опять вывела «Боруссию» на чистое первое место. Люсьен Фавр снова стал хозяином положения, однако главный тренер «шмелей» хоть и называет предстоящую встречу особенной, не считает ее судьбоносной. «Если мы выиграем, ничего не будет решено. То же самое касается ничьей, и даже если мы проиграем, вопрос останется открытым», — заявил швейцарский специалист, которому придется обойтись без травмированных Алькасера и Рафаэла Геррейру.

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Топ-игры в Барселоне и Турине

По громкости афиши у немецкого матча года будет несколько конкурентов. В хронологическом порядке первым идет вечное итальянское противостояние «Ювентуса» и «Милана», но тут есть ряд оговорок. Эта игра важнее для не знающего побед на протяжении трех туров Дженнаро Гаттузо, команда которого рискует уступить четвертое место разбушевавшейся «Аталанте». Туринцы же мыслями уже в предстоящем четвертьфинале Лиги чемпионов с «Аяксом», к которому может вернуться в строй Криштиану Роналду. Пока же забившего «Милану» как в чемпионате, так и в Суперкубке португальца здорово подменяет юный Мойзе Кин.

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В турнирном плане гораздо интереснее главный матч испанской ла лиги между «Барселоной» и «Атлетико», от исхода которого зависит судьба чемпионской интриги. Победа каталонцев ее окончательно похоронит, а возможный успех «матрасников» позволит им сократить отставание от лидера. В середине недели после инфарктной ничьей «Барсы» с «Вильярреалом» (4:4) оно уменьшилось до восьми очков. Естественно, игра подается, как противостояние Месси и Гризманна, и как раз сейчас усилились разговоры об уходе француза к сине-гранатовым. Их, впрочем, пресек президент мадридцев Энрике Сересо, исключивший уход главной звезды.

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Реванш для Головина, Слуцкий против лидера

Что касается российской части выходных, то «Монако» ждет игра с «Генгамом». Именно в ворота аутсайдера Александр Головин забил своей первый французский мяч, однако проигравшие в серии пенальти полуфинал Кубка лиги монегаски тогда лишились последнего шанса попасть в Европу. «Генгам» же трофей так и не взял, в прошлые выходные уступив «Страсбуру», а потом еще и проиграл перенесенный матч чемпионата. Шансы Леонарду Жардима на реванш повышают завершившиеся дисквалификации Адриэна Силвы, Жемерсона и Балло-Туре. В общей группе работает Фабрегас, но при этом атаку ослабит травма Фалькао.

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Более оптимистична ситуация у «Валенсии» Дениса Черышева. Благодаря победе над «Реалом» «летучие мыши», начавшие календарный год на 12-м месте, уже находятся на границе лигочемпионский четверки. Чтобы продолжить подъем, подопечным Марселино нужно обязательно побеждать «Райо Вальекано» на его поле. В матчах ла лиги это не удавалось валенсийцам с мая 2013 года, но все равно их задача проще, чем у «Витесса» Леонида Слуцкого. Пропустив на пятое место «Утрехт» Дика Адвоката, арнемцы принимают лидера чемпионата ПСВ, который лишился права на ошибку после проигрыша преследующему его «Аяксу» (1:3).

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