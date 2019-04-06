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00:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛ

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» уступил «Ливерпулю» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни.

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Источник: AFP 2019

Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал форвард «святых» Шейн Лонг, которому ассистировал Пьер-Эмиль Хёйбьерг. На 36-й минуте равновесие восстановил Наби Кейта. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Трент Александер-Арнольд. На 80-й минуте «Ливерпуль» вывел вперёд Мохамед Салах с паса Джордана Хендерсона. Точку в матче поставил Хендерсон с передачи Роберто Фирмино.

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«Ливерпуль», набрав 82 очка, вышел на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Саутгемптон» (33) остался на 16-м месте.
В следующем туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Челси». Матч состоится 14 апреля.
Саутгемптон
1:3
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 335.04.2019, 22:00 (МСК UTC+3)St Mary's Stadium
Главные тренеры
Ральф ХазенхюттльЮрген Клопп
Голы
Шейн Лонг(Пьер-Эмиль Хейбьерг)9′
Наби Кейта(Трент Александр-Арнолд)36′
Мохамед Салах(Джордан Хендерсон)80′
Джордан Хендерсон(Роберту Фирмину)86′
Составы команд
28Ангус Ганн
13Алиссон
3Мая Йосида
4Виргил ван Дейк
21Райан Бертранд
75′
26Эндрю Робертсон
89′
35Ян Беднарек
48′
32Жоэль Матип
43Ян Валери
3Фабинью
16Джеймс Уорд-Проуз
9Роберту Фирмину
23Пьер-Эмиль Хейбьерг
10Садио Мане
90+4′
22Натан Редмонд
11Мохамед Салах
81′
4Янник Вестергор
83′
66Трент Александр-Арнолд
59′
17Стюарт Армстронг
7Джеймс Милнер
14Ориоль Ромеу
83′
5Джорджиньо Вайналдум
59′
10Чарли Остин
14Джордан Хендерсон
90+1′
7Шейн Лонг
62′
8Наби Кейта
88′
39Джошуа Симс
6Деян Ловрен
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)17
1Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
7Угловые5
8Фолы7
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяПол Тирни(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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