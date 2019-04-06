«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛ
В матче 33-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» уступил «Ливерпулю» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни.
В матче 33-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» уступил «Ливерпулю» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни.
Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал форвард «святых» Шейн Лонг, которому ассистировал
|Ральф Хазенхюттль
|Юрген Клопп
|Шейн Лонг(Пьер-Эмиль Хейбьерг)
|9′
|Наби Кейта(Трент Александр-Арнолд)
|36′
|Мохамед Салах(Джордан Хендерсон)
|80′
|Джордан Хендерсон(Роберту Фирмину)
|86′
|28
|Ангус Ганн
|13
|Алиссон
|3
|Мая Йосида
|4
|Виргил ван Дейк
|21
|Райан Бертранд
75′
|26
|Эндрю Робертсон
89′
|35
|Ян Беднарек
48′
|32
|Жоэль Матип
|43
|Ян Валери
|3
|Фабинью
|16
|Джеймс Уорд-Проуз
|9
|Роберту Фирмину
|23
|Пьер-Эмиль Хейбьерг
|10
|Садио Мане
90+4′
|22
|Натан Редмонд
|11
|Мохамед Салах
81′
|4
|Янник Вестергор
83′
|66
|Трент Александр-Арнолд
59′
|17
|Стюарт Армстронг
|7
|Джеймс Милнер
|14
|Ориоль Ромеу
83′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
59′
|10
|Чарли Остин
|14
|Джордан Хендерсон
90+1′
|7
|Шейн Лонг
62′
|8
|Наби Кейта
88′
|39
|Джошуа Симс
|6
|Деян Ловрен
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|17
|1
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|7
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Пол Тирни(Англия)