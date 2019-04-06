«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛ

Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал форвард «святых» Шейн Лонг, которому ассистировал Пьер-Эмиль Хёйбьерг. На 36-й минуте равновесие восстановил Наби Кейта. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Трент Александер-Арнольд. На 80-й минуте «Ливерпуль» вывел вперёд Мохамед Салах с паса Джордана Хендерсона. Точку в матче поставил Хендерсон с передачи Роберто Фирмино.