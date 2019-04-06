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10:12 (мск), источник: Газета.Ру

Лидер «Челси» может продолжить карьеру в «Реале»

Лидер «Челси» Эден Азар может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Marca.

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По информации Marca, бельгийский полузащитник близок к переходу в стан мадридского «Реала».

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Клубы уже ведут переговоры по поводу трансфера и близки к компромиссу.

Сам футболист намерен приехать в столицу Испании, чтобы подыскать жилье для своей семьи.

Наставник «Реала» Зинедин Зидан не раз отмечал то, что футболист может принести огромную пользу мадридской команде.

Текущий контракт Азара и «Челси» заканчивается летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что гол Азара помог «Челси» разгромить «Брайтон».

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