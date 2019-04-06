Лидер «Челси» может продолжить карьеру в «Реале»
Лидер «Челси» Эден Азар может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Marca.
Лидер «Челси» Эден Азар может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Marca.
По информации Marca, бельгийский полузащитник близок к переходу в стан мадридского «Реала».
Клубы уже ведут переговоры по поводу трансфера и близки к компромиссу.
Сам футболист намерен приехать в столицу Испании, чтобы подыскать жилье для своей семьи.
Наставник «Реала» Зинедин Зидан не раз отмечал то, что футболист может принести огромную пользу мадридской команде.
Текущий контракт Азара и «Челси» заканчивается летом 2020 года.
Ранее сообщалось, что гол Азара помог «Челси» разгромить «Брайтон».