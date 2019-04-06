Лидер «Челси» может продолжить карьеру в «Реале»

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По информации Marca, бельгийский полузащитник близок к переходу в стан мадридского «Реала».

Клубы уже ведут переговоры по поводу трансфера и близки к компромиссу.

Сам футболист намерен приехать в столицу Испании, чтобы подыскать жилье для своей семьи.

Наставник «Реала» Зинедин Зидан не раз отмечал то, что футболист может принести огромную пользу мадридской команде.