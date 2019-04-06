Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Анжи
Динамо
Футбол. Зарубежный
14:00
Жирона
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
16:00
Парма
Торино
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Эйбар
Футбол. Зарубежный
18:00
Лион
Дижон
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Райо Вальекано
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Кан
Футбол. Зарубежный
21:30
Сампдория
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
15Юлии Ефимовой — 27
18ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии
12:52 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ проэкзаменуют дебютанта высшей лиги «Энергетик-БГУ»

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги состоятся 4 матча второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

Действующие чемпионы страны футболисты борисовского БАТЭ на поле ФК «Минск» встретятся с дебютантом элитного дивизиона столичным «Энергетиком-БГУ». На старте 29-го национального первенства борисовчане выиграли у могилевского клуба «Дняпро» — 2:0, а минчане сыграли вничью со «Слуцком».

Читайте также
Виталий Родионов покинул пост спортивного директора ФК БАТЭ

Гродненский «Неман» примет на своем поле серебряного призера прошлого чемпионата солигорский «Шахтер». Обе команды уже имеют в своем активе по 3 очка — гродненцы со счетом 3:2 победили «Гомель», а солигорские футболисты одолели минское «Торпедо» — 1:0.

Гомельчане сыграют в гостях у «Слуцка», а минское «Торпедо» встретится с «Ислочью», которая в первом туре была сильнее «Городеи» — 2:0.

В двух пятничных играх были зафиксированы ничьи: «Минск» — «Динамо» (Минск) — 0:0, «Городея» — «Витебск» — 1:1.

Заключительные поединки второго тура пройдут 7 апреля: «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Динамо» (Брест) — «Дняпро» (Могилев).

БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Энергетик-БГУ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Макс Корж выпустил новую песню
Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля
Определились все участники Кубка Стэнли сезона-2018/19
Русский форвард из НХЛ стал джокером ЦСКА. Москвичи громят СКА
Лидер «Челси» близок к переходу в «Реал»
Мамаев регулярно играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»
Россиянин признан первой звездой дня в НХЛ
Усэйн Болт провел тренировку с футболистами «Палмейраса»
Рекордсменка без золота: почему Слуцкая проваливала Олимпиады
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь