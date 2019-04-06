Футболисты БАТЭ проэкзаменуют дебютанта высшей лиги «Энергетик-БГУ»
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги состоятся 4 матча второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги состоятся 4 матча второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующие чемпионы страны футболисты борисовского БАТЭ на поле ФК «Минск» встретятся с дебютантом элитного дивизиона столичным «Энергетиком-БГУ». На старте 29-го национального первенства борисовчане выиграли у могилевского клуба «Дняпро» — 2:0, а минчане сыграли вничью со «Слуцком».
Гродненский «Неман» примет на своем поле серебряного призера прошлого чемпионата солигорский «Шахтер». Обе команды уже имеют в своем активе по 3 очка — гродненцы со счетом 3:2 победили «Гомель», а солигорские футболисты одолели минское «Торпедо» — 1:0.
Гомельчане сыграют в гостях у «Слуцка», а минское «Торпедо» встретится с «Ислочью», которая в первом туре была сильнее «Городеи» — 2:0.
В двух пятничных играх были зафиксированы ничьи: «Минск» — «Динамо» (Минск) — 0:0, «Городея» — «Витебск» — 1:1.
Заключительные поединки второго тура пройдут 7 апреля: «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Динамо» (Брест) — «Дняпро» (Могилев).