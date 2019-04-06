73-летний вратарь «Ирони Йегуда» стал самым возрастным игроком в истории футбола

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73-летний вратарь команды, которая выступает в одной из низших лиг страны, стал самым возрастным футболистом, который выходил на поле в рамках футбольного матча на профессиональном уровне.

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Он превзошёл достижение уругвайца Роберта Кармоны, который четыре года назад появился на поле в 53-летнем возрасте.

На следующей неделе Хайику должно исполнится 74 года. Награду футболист получил накануне — после проигранного со счётом 1:5 матча «Маккаби Рамат Ган».

Новоиспечённый рекордсмен родился в Ираке.