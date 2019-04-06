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12:09 (мск), источник: Чемпионат.com

73-летний вратарь «Ирони Йегуда» стал самым возрастным игроком в истории футбола

Голкипер израильского клуба «Ирони Йегуда» Исаак Хайик попал в Книгу рекордов Гиннеса, сообщает Reuters.

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Источник: Reuters

73-летний вратарь команды, которая выступает в одной из низших лиг страны, стал самым возрастным футболистом, который выходил на поле в рамках футбольного матча на профессиональном уровне.

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Он превзошёл достижение уругвайца Роберта Кармоны, который четыре года назад появился на поле в 53-летнем возрасте.

На следующей неделе Хайику должно исполнится 74 года. Награду футболист получил накануне — после проигранного со счётом 1:5 матча «Маккаби Рамат Ган».

Новоиспечённый рекордсмен родился в Ираке.

Однако в середине прошлого века он с семьёй вместе с тысячами иракских евреев перебрался на постоянное место жительства в Израиль.

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