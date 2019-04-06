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12:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Крузейру» подписал контракт с 14-летним сыном Роналдинью

«Крузейру» объявил о подписании контракта с Жуаном Мендесом, сыном бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдинью.

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14-летний футболист заключил соглашение на шесть лет и будет выступать за юношеские команды «Крузейру».

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— Этот игрок обладает интересныи характеристиками, уверен, в ближайшее время мы переведем его к профессионалам, — сказал директор молодежных команд «Крузейру» Амарилду Рибейру.

Представители «Крузейру» утверждают, что Мендес успешно прошел просмотр в клубе, не сообщив, что он сын Роналдинью.

Роналдинью в бытность футболистом защищал цвета бразильских «Гремиу», «Фламенго», «Атлетику Минейру» и «Флуминенсе», а также выступал за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан» и мексиканский «Керетаро». С «Барсой» он выиграл два чемпионата и два Суперкубка Испании, а также Лигу чемпионов, с «Миланом» — чемпионат Италии. В 2005 году он получил «Золотой мяч».

В сборной Бразилии Роналдинью отыграл 97 матчей и забил 33 мяча, став чемпионом мира-2002.

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