«Я не Месси, и я не люблю это прозвище». Сейдахмет — о новом клубе, Болгарии и примере для подражания

Источник: РИА "Новости"

— Чувствую себя очень хорошо. Я благодарен тренерскому штабу за то, что доверили мне место в стартовом составе. Чувствую себя прекрасно. Мне очень нравится «Левски»: и как команда, и как клуб. Футболисты и тренерский штаб замечательные, все профессионально и на очень высоком уровне.

Я получал мало игрового времени в «Уфе» и часто получал травмы, поэтому я хотел сделать более координальные изменения в своей карьере. «Левски» вышел на меня и сделал предложение, и я принял его, как новый этап своей карьеры.

Станимир Стоилов был моим тренером в национальной сборной Казахстана. Именно он впервые вызвал меня в национальную команду. Я очень уважаю этого человека и я расспросил его о «Левски». Я знаю, что со Стоиловым у клуба была славная история: он участвовал в Лиге чемпионов, прошел в четвертьфинал Лиги Европы, выиграл несколько значимых титулов в Болгарии. Я думаю, что мы на правильном пути, и у нас все хорошо. Мы можем стать чемпионами, это наша цель.

Читайте также Болгарские СМИ высказались о возможном приходе Стойлова в команду Сейдахмета

— Как проходит твоя жизнь в Болгарии? Расскажи о городе, в котором сейчас находишься.

— София — очень красивый город. Местные жители очень дружелюбные, очень тепло относятся, как и в Казахстане. Погода в Болгарии — замечательная, теплая, и это еще одно сходство между моим родным городом Таразом. Уже в 17 лет я отправился в Россию, играть за «Уфу», так что мне не привыкать играть вдали от дома. В какой-то степени Болгария и Россия также похожие страны.

— В Казахстане активно следят за твоей игрой и называют тебя большой звездой. Как ты к этому относишься?

— Я ни в коем случае не могу сказать, что являюсь большой звездой в Казахстане. Да, болельщики любят меня, следят за моими выступлениями, за что я им очень благодарен. На моей Родине часто пишут о «Левски» и обо мне, и мне это нравится.

— Как относишься к прозвищу «Казахский Месси»?

— Прозвище «Казахский Месси» пошло не от болельщиков, а от казахстанских СМИ. Они написали об этом один раз, а потом это закрепилось в обществе. Но я не Месси — я Еркебулан Сейдахмет, и я не люблю это прозвище.

— А кто тогда является твоим примером для подражания?

— Мне нравится Марко Ройс из «Боруссии Дортмунд». Я даже могу сказать, что многому научился у него. Я слежу за ним с самого детства.

— С кем в команде лучше всего поддерживаешь общение?

— Лучше всего в команде общаюсь с Богданом Ващуком. Мы практически всегда проводим время вместе. Также я хорошо общаюсь с Иваном Горановым и Зивко Милановым.

— На какой позиции тебе комфортнее всего играть?

— Мне нравится играть как на позиции нападающего, так и правым вингером. Также могу играть на левом фланге. Сейчас «Левски» использует меня справа в полузащите, и я очень рад этому.